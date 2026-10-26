Більш жорсткі відключення світла: якими будуть графіки 27 жовтня
20:05 26.10.2026 Пн
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Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)
У низці областей України завтра, 27 жовтня, знову будуть погодинні відключенні електроенергії. Нові графіки будуть містити більш жорсткі обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" у Telegram.
Графіки 27 жовтня
27 жовтня у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:
- 06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості
- 06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 2,5 черг)
Масовані російські атаки на енергооб’єкти України та їх наслідки є причиною цього рішення.
Раніше РБК-Україна писало, що у понеділок, 26 жовтня, у низці українських регіонів вимушено застосовували заходи обмеження споживання.
Крім того, 25 жовтня частина Києва залишилась без світла через аварію. Електропостачання було відсутнє у частині Голосіївського, Солом'янського та Шевченківського районів Києва.