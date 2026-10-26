Більш жорсткі відключення світла: якими будуть графіки 27 жовтня

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У низці областей України завтра, 27 жовтня, знову будуть погодинні відключенні електроенергії. Нові графіки будуть містити більш жорсткі обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" у Telegram.

Графіки 27 жовтня 27 жовтня у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії: 06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості

06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 2,5 черг) Масовані російські атаки на енергооб’єкти України та їх наслідки є причиною цього рішення.