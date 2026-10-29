Снова графики: как будут выключать свет 30 октября

Графики 30 октября

30 октября в части областей Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии:

06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности;

06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 2,5 очередей).

Массированные российские атаки на энергообъекты Украины и их последствия являются причиной решения.

Ранее РБК-Украина писало, что в части областей Украины в четверг, 29 октября, будут действовать графики почасовых отключений света.