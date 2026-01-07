Знову в Європу? Кір Стармер зробив несподівану заяву про Brexit

Законопроєкт про зближення з нормами ЄС

Прем'єр-міністр анонсував підготовку законопроєкту, який наділить міністрів повноваженнями узгоджувати окремі норми британського законодавства з правилами Євросоюзу.

Документ планують внести цього року в рамках так званого перезавантаження Brexit. Йдеться про динамічне узгодження стандартів, зокрема у сфері продовольчої безпеки, добробуту тварин і застосування пестицидів.

Очікується, що це допоможе скоротити бюрократичне навантаження і підтримати економічне зростання.

Міністри наголошують, що на практиці багато британських виробників уже дотримуються правил ЄС, тому зміни не стануть радикальними, але дадуть змогу спростити експорт на єдиний ринок.

Політичні суперечки та реакція партій

Ініціатива викликала критику з боку консерваторів і реформістів, які побоюються втрати контролю над національним законодавством.

У відповідь представники Лейбористської партії заявляють: "Усі міжнародні угоди передбачають загальні правила".

Ліберальні демократи, своєю чергою, закликають піти далі та повернутися до ідеї митного союзу, хоча уряд поки що виключає такий сценарій.

Позиція щодо подальшого зближення

Прем'єр-міністр заявив, що поглиблення взаємодії з єдиним ринком можливе, якщо це відповідає національним інтересам, підкресливши: "Я думаю, що нам слід зблизитися". При цьому питання свободи пересування, за його словами, не обговорюється.

Що таке Brexit?

Brexit - це політичний та економічний процес, що означає вихід Великої Британії з Європейського союзу, який розпочався після референдуму 2016 року, на якому більшість громадян країни підтримала цю ідею.

Основний мотив полягав у бажанні повернути контроль над законодавством, кордонами, міграційною політикою і торгівельними угодами, які, на думку британців, обмежувалися членством у ЄС.

Вихід був поступовим і включав складні переговори про торгівельні відносини, права громадян, фінансові зобов'язання та інші аспекти співпраці з Євросоюзом.

Офіційно Велика Британія покинула ЄС 31 січня 2020 року, а перехідний період, протягом якого зберігалося багато колишніх правил і угод, завершився 31 грудня 2020 року.

Brexit став переломним моментом для британської економіки та політики, відкривши країні можливість самостійно формувати внутрішні закони й укладати міжнародні угоди, але також створивши нові бар'єри в торгівлі та міграції з ЄС.