Снова в Европу? Кир Стармер сделал неожиданное заявление о Brexit

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство готовит законодательные изменения, которые могут повлиять на формат отношений страны с Европейским союзом после Brexit.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Independent.
Премьер-министр анонсировал подготовку законопроекта, который наделит министров полномочиями согласовывать отдельные нормы британского законодательства с правилами Евросоюза.
Документ планируют внести в этом году в рамках так называемой перезагрузки Brexit. Речь идет о динамическом согласовании стандартов, в частности в сфере продовольственной безопасности, благосостояния животных и применения пестицидов.
Ожидается, что это поможет сократить бюрократическую нагрузку и поддержать экономический рост.
Министры подчеркивают, что на практике многие британские производители уже придерживаются правил ЕС, поэтому изменения не станут радикальными, но позволят упростить экспорт на единый рынок.
Инициатива вызвала критику со стороны консерваторов и реформистов, которые опасаются утраты контроля над национальным законодательством.
В ответ представители Лейбористской партии заявляют: "Все международные соглашения предусматривают общие правила".
Либеральные демократы, в свою очередь, призывают пойти дальше и вернуться к идее таможенного союза, хотя правительство пока исключает такой сценарий.
Премьер-министр заявил, что углубление взаимодействия с единым рынком возможно, если это отвечает национальным интересам, подчеркнув: "Я думаю, что нам следует сблизиться". При этом вопрос свободы передвижения, по его словам, не обсуждается.
Brexit - это политический и экономический процесс, обозначающий выход Великобритании из Европейского союза, начавшийся после референдума 2016 года, на котором большинство граждан страны поддержало эту идею.
Основной мотив заключался в желании вернуть контроль над законодательством, границами, миграционной политикой и торговыми соглашениями, которые, по мнению британцев, ограничивались членством в ЕС.
Выход был постепенным и включал сложные переговоры о торговых отношениях, правах граждан, финансовых обязательствах и других аспектах сотрудничества с Евросоюзом.
Официально Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года, а переходный период, в течение которого сохранялись многие прежние правила и соглашения, завершился 31 декабря 2020 года.
Brexit стал переломным моментом для британской экономики и политики, открыв стране возможность самостоятельно формировать внутренние законы и заключать международные соглашения, но также создав новые барьеры в торговле и миграции с ЕС.
Напоминаем, что Великобритания по итогам 2025 года зафиксировала рекордный объем экспорта вооружений, который достиг 22 млрд евро, при этом власти ожидают дальнейший рост показателей в следующем году. Такой результат стал следствием увеличения оборонных бюджетов европейских государств и расширения мощностей военно-промышленного комплекса на фоне полномасштабной войны России против Украины и общего усиления угроз безопасности в регионе.
Отметим, что решение лидеров ЕС выделить Украине 90 миллиардов евро поставило премьер-министра Великобритании Кира Стармера в сложное положение, поскольку он ранее выступал за финансирование помощи Украине за счет российских активов, а без их использования выполнить аналогичный вклад британскому бюджету будет крайне сложно.