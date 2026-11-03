Знову буде історична лекція. Зеленський відреагував на ідею дзвінка Путіну

Зеленський не запросить Путіна

На запитання, чи готовий він запросити до Києва для мирних переговорів Путіна, Зеленський відповів негативно.

"Дивіться, ми не запрошуємо Путіна до Києва. По-перше, у 2022 році вони прийшли до нас без запрошення. Але немає сенсу запрошувати Путіна до Києва, тому що вони не приїдуть. Запрошувати для того, щоб вони не приїхали, - це деструктивно", - каже президент.

Він зазначив, що так само деструктивно його запрошення російською стороною до Москви.

"Це просто плювок в обличчя всьому світу, який хоче, щоб війна закінчилася. Тому ніхто не буде підтримувати поїздки до Москви. Зрозуміло чому", - уточнив Зеленський.

Дзвінок російському диктатору

Зеленський також виступив проти телефонних переговорів з російським диктатором

"Говорити телефоном? Росія, безумовно, буде використовувати як можливість більше не зустрічатися. І ми розуміємо цю гру. Вона безперспективна",- каже він.

На думку президента, це буде дуже офіційна, суха телефонна розмова, під час якої буде чергова історична лекція від Путіна, а не реальні кроки для закінчення війни.

"Про це потрібно не просто говорити - треба зустрічатися, домовлятися і доводити, у чому ця сторона неправа, адже вона є агресором. Якщо ми хочемо закінчити війну, ми повинні зустрічатися і зробити перший крок - припинення вогню", - резюмував Зеленський.

"Лекція" для Норвегії та Фінляндії

Раніше РБК-Україна писало, що президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре 27 жовтня провели телефонну розмову з Путіним. Однією з головних тем стали мирні перемовини для припинення війни проти України.

За інформацією FT, розмова прийняла дещо несподіваний напрямок. Три джерела сказали виданню, що замість обговорення питань миру та врегулювання криз Путін майже всю бесіду присвятив нібито лекціям "середньовічної слов'янської історії".

Проте Стьоре категорично заперечує цю версію і просить журналістів виправити статтю. За його словами, Путін під час розмови попросив дати йому можливість викласти свою версію і у зв'язку з цим розповів історію з 2014 року до теперішнього часу.

Тим часом газета Financial Times заявила, що видання жодних змін вносити до своєї статті не буде.