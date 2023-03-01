Знову "брудна бомба"? У МЗС Росії нафантазували чергові "провокації"

Відповідну заяву зробила представник МЗС Марія Захарова. Вона стверджує, що нібито до порту Чорноморська з європейських країн 16 лютого прибув контейнер із радіоактивними речовинами та англомовним маркуванням, а 19 лютого такий вантаж нібито прибув до порту Одеси.

Захарова не надала доказів цієї інформації, але заявляє, що до портів Одеської області прибула речовина "Каліфорній-252".

"При його прийманні в порту було відключено систему радіоактивного моніторингу. У результаті журналістського розслідування встановлено, що постачальником цієї радіоактивної речовини є американська компанія Frontier Technology Corp", - стверджує Захарова.

Більше того, вона припустила, що Україна нібито може споряджати радіоактивними речовинами боєприпаси та нафантазувала "підготовку до виготовлення брудної бомби".

Крім того, Захарова заявила про нібито небезпеку для інших держав і невизнаного Придністров'я.

"Не може не викликати занепокоєння і те, що подібні події відбуваються в безпосередній близькості до Придністров'я, навколо якого київський режим свідомо нагнітає напруженість", - сказала російська чиновниця.