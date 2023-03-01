Снова "грязная бомба"? В МИД России нафантазировали очередные "провокации"

Соответствующее заявление сделала представитель МИД Мария Захарова. Она утверждает, что якобы в порт Черноморска из европейских стран 16 февраля прибыл контейнер с радиоактивными веществами и англоязычной маркировкой, а 19 февраля такой груз якобы прибыл в порт Одессы.

Захарова не предоставила доказательств этой информации, но заявляет, что в порты Одесской области прибыло вещество "Калифорний-252".

"При его приемке в порту была отключена система радиоактивного мониторинга. В результате журналистского расследования установлено, что поставщиком данного радиоактивного вещества является американская компания Frontier Technology Corp", - утверждает Захарова.

Более того, она предположила, что Украина якобы может снаряжать радиоактивными веществами боеприпасы, и пофантазировала "подготовку к изготовлению грязной бомбы".

Кроме того, Захарова заявила о якобы опасности для других государств и непризнанного Приднестровья.

"Не может не вызывать беспокойство и то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность", - сказала российская чиновница.