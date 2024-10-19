Знову по 70 грн? Чому яйця в Україні дорожчають та чи поб'є ціна новий рекорд

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Яйця дорожчають. Які ціни в супермаркетах

У жовтні 2024 курячі яйця коштують на понад 10% дорожче, ніж у минулому місяці. Ціна залежить від виробника та гатунку продукції, але якщо влітку яйця можна було придбати за 35-40 грн/десяток, наразі середня вартість сягає 45 грн. Проте є й дешевші акційні пропозиції.

РБК-Україна промоніторило ціни у супермаркетах на 18 жовтня:

В мережі АТБ найдешевші яйця – власної марки "Своя лінія" коштують 43,9 грн/дес. (1 категорія) та 46,9 грн/дес. (категорія С0).

Яйця "Ясенсвіт" вищої категорії – 49,4 грн/дес., а продукцію першої категорії фірми "Квочка" пропонують за 44,9 грн/дес.

Скриншот atbmarket.com

У "Сільпо" вартість яєць першої категорії "Повна чаша" стартує від 35,69 грн за десяток. Середня ціна на продукцію інших марок перевищує 43 грн/десяток. Дорожче коштують яйця категорії С0 – від 43,89 ("Премія"), а найвища вартість на відбірні яйця (категорія СВ) – 58,49 ("Квочка" XL).

Скриншот silpo.ua

У супермаркетах VARUS нефасовані яйця С1 коштують 29 грн/десяток. "Ясенсвіт" категорії С0 обійдуться в 57,7 грн/десяток, фасовані яйця "Квочка" С0 коштують 34,8 грн за 6 штук, а відбірні СВ від "Ясенсвіт" – 64,1 грн за десяток.

Скриншот varus.ua

Чи чекати на новий ціновий рекорд

Восени 2022 року вартість курячих яєць сягнула рекордних 70 грн за десяток. Підвищення цін тоді було зумовлене зменшенням пропозиції через скорочення поголів'я внаслідок бойових дій та складну економічну ситуацію.

У 2023-му максимальна ціна досягала 63 грн/десяток взимку, але потім ситуація стабілізувалася. Цьогоріч з настанням осені вартість яєць знов пішла вгору.

Підвищення цін зумовлене, зокрема, сезонністю. Зниження температури повітря та скорочення тривалості світлої частини доби призвело до збільшення видатків господарств на електроенергію, тарифи на яку зросли.

До того ж цьогоріч подорожчали корми для курей, що також стало причиною підвищення вартості яєць. Хоча нові цінові рекорди поки не прогнозуються.

У Всеукраїнській аграрній раді кажуть, що у зв'язку з підвищенням цін на зернові корми, вартість продуктів тваринництва (м'ясо птиці, молочка, а також і курячі яйця) восени та взимку може зрости ще на 10-15%.

Як зазначив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка у коментарі РБК-Україна, наразі немає суттєвих підстав та причин, які вказували б на те, що яйця коштуватимуть понад 70 грн за десяток.

"Єдиним ризиком, що може призвести до зростання яєць більш ніж на 10% є раптове зростання вартості електроенергії чи альтернативних засобів генерації в короткостроковому майбутньому", – вважає експерт.

При підготовці використовувалися: коментар аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, дані порталу Мінфін та сайтів мереж супермаркетів, заява заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука на брифінгу в Media Center Ukraine.