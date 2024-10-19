Снова по 70 грн? Почему яйца в Украине дорожают и побьет ли цена новый рекорд

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Яйца дорожают. Какие цены в супермаркетах

В октябре 2024 куриные яйца стоят более чем на 10% дороже, чем в прошлом месяце. Цена зависит от производителя и сорта продукции, но если летом яйца можно было приобрести за 35-40 грн/десяток, сейчас средняя стоимость достигает 45 грн. Однако есть и более дешевые акционные предложения.

РБК-Украина промониторила цены в супермаркетах на 18 октября:

В сети АТБ самые дешевые яйца – собственной марки "Своя линия" стоят 43,9 грн/дес. (1 категория) и 46,9 грн/дес. (категория С0).

Яйца "Ясенсвит" высшей категории - 49,4 грн/дес., а продукцию первой категории фирмы "Квочка" предлагают за 44,9 грн/дес.

Скриншот atbmarket.com

В "Сильпо" стоимость яиц первой категории "Повна чаша" стартует от 35,69 грн за десяток марки. Средняя цена на продукцию других марок превышает 43 грн/десяток. Дороже стоят яйца категории С0 – от 43,89 ("Премия"), а самая высокая стоимость на отборные яйца (категория СВ) – 58,49 ("Квочка" XL).

Скриншот silpo.ua

В супермаркетах VARUS нефасованные яйца С1 стоят 29 грн/десяток. "Ясенсвит" категории С0 обойдутся в 57,7 грн/десяток, фасованные яйца "Квочка" С0 стоят 34,8 грн за 6 штук, а отборные СВ от "Ясенсвит" – 64,1 грн за десяток.

Скриншот varus.ua

Ждать ли нового ценового рекорда

Осенью 2022 стоимость куриных яиц достигла рекордных 70 грн за десяток. Повышение цен тогда было обусловлено уменьшением предложения из-за сокращения поголовья в результате боевых действий и сложной экономической ситуации.

В 2023-м максимальная цена достигала 63 грн/десяток зимой, но затем ситуация стабилизировалась. В этом году с наступлением осени стоимость яиц снова пошла вверх.

Повышение цен обусловлено, в частности, сезонностью. Снижение температуры воздуха и сокращение продолжительности светлой части суток привело к увеличению расходов хозяйств на электроэнергию, тарифы на которую возросли.

К тому же, в этом году подорожали корма для кур, что также стало причиной повышения стоимости яиц. Хотя новые ценовые рекорды пока не прогнозируются.

Во Всеукраинской аграрной раде говорят, что в связи с повышением цен на зерновые корма, стоимость продуктов животноводства (мясо птицы, молочка, а также и куриные яйца) осенью и зимой может вырасти еще на 10-15%.

Как отметил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии РБК-Украина, сейчас нет существенных оснований и причин, которые указывали бы на то, что яйца будут стоить более 70 грн за десяток.

"Единственным риском, который может привести к росту яиц более чем на 10%, является внезапный рост стоимости электроэнергии или альтернативных средств генерации в краткосрочном будущем", – считает эксперт.

При подготовке использовались: комментарий аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, данные портала Минфин и сайтов сетей супермаркетов, заявление заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука.