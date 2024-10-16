"Бюджетний" борщ. Скільки коштує набір продуктів для страви та де найнижчі ціни

Ціна продуктів для традиційної української страви за рік суттєво змінилася. Борщовий набір овочів подорожчав через неврожаї, також зросла вартість м'яса.

РБК-Україна порахувало, у скільки обійдеться приготувати борщ та де вигідніше купити інгредієнти.

Ціна борщового набору в жовтні 2024

Щоб зварити борщ за класичним рецептом, знадобиться:

500 г капусти,

200 г буряку,

300 г картоплі,

200 г моркви,

150 г ріпчастої цибулі,

50-70 г томатної пасти,

30 мл олії рафінованої для засмажки.

З такого набору продуктів вийде 3-х літрова каструля "пісної страви". У рецепті борщу з м'ясом зазвичай використовують свинячі реберця. Їх потрібно 400 г.

М'ясо є основним складником у собівартості борщового набору, тому такий варіант страви вийде значно дорожчим.

При цьому вартість продуктів для борщу на ринках та у маркетах можуть відрізнятися, що допоможе зекономити. Наразі ситуація з цінами наступна:

Капуста білоголова

За пів кілограма капусти доведеться сплатити 14,2 грн (середня ціна по супермаркетах – 28,32 грн за кілограм). При цьому, за акційною пропозицією в АТБ капуста коштує 27,95 грн/кг, а у Varus – 29,9 грн/кг.

Скриншот gotoshop.ua

На ринках вартість капусти коливається від 23 до 30 грн/кг. До прикладу, на "Столичному" в Києві, середня ціна – 24 грн/кг.

Картопля

Картопля залишається рекордсменом за зростанням ціни в останні місяці, зокрема через несприятливу погоду та нестачу врожаю.

Середня ціна картоплі в супермаркетах становить 28,16 грн/кг. Найнижча вартість на 15 жовтня була у "Еко-маркеті" – 24,8 грн/кг. Якщо купляти картоплю на ринку, ціни стартують від 24 грн/кг.

Таким чином, приблизна вартість 300 г картоплі для борщу становить 8,4 грн.

Буряк

Буряк у супермаркетах в середньому коштує 15,4 грн/кг. Ціна в АТБ – 14,59 грн/кг, у Novus – 14,89 грн/кг, в "Сільпо" – 16,4 грн/кг. На ринку "Столичний" – 18 грн/кг.

За рецептом борщу, 200 г буряку обійдеться приблизно в 3,1 грн

Морква

Ціна на моркву по супермаркетах: АТБ та Novus – 19,59 грн/кг; Varus – 21,9 грн/кг; "Еко-маркет" – 19,5 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

На ринку середня вартість кілограма моркви становить 19 грн. Тож 200 г для борщу коштуватиме близько 4 грн.

Цибуля ріпчаста

Вартість цибулі в мережах супермаркетів: АТБ – 15,95 грн/кг, у "Сільпо" – 15,4 грн/кг, в "Еко-маркеті" – 15,3 грн/кг. На ринку овоч коштує 14-16 грн за кілограм.

Для борщу знадобиться ріпчастої цибулі на 2,5 грн.

Томатна паста

Томатна паста у супермаркетах коштує близько 16 грн за пакетик 70 г (16,3 грн - "Appetito piatto" в АТБ; 15,9 грн – "Varto" у Varus, 16,29 грн – "Томатіно" в "Еко-маркеті").

Олія

Для борщу знадобиться 30 мл олії для засмажки приблизною вартістю 2,2 грн. Ємність 850 мл олії "Щедрий дар" в середньому коштує 61,81 грн.

Свинина

Середня вартість кілограма свиних ребер по супермаркетах становить 176,3 грн. В Auchan м'ясо обійдеться в 160,9 грн/кг, в "Еко-маркеті" – 164,9 грн/кг, у Novus – 179 грн/кг. На "Столичному" ринку свинячі ребра продають за мінімальною ціною 180 грн/кг.

Тобто 400 г м'яса для борщу коштуватиме до 71 грн.

Скриншот auchan.zakaz.ua

"Найбюджетнішим" варіантом є борщ без м'яса, адже за цінами у маркетах та на ринках, вартість 3-х літрової каструлі "пісного" борщу становитиме 50,4 грн. Страва з м'ясом обійдеться в 121,4 грн.

На скільки подорожчав борщ

За останній рік приготувати український борщ стало значно дорожче.

Портал Мінфін наводить щомісячну вартість борщового набору на підставі цін у мережах супермаркетів. Як порівняти з жовтнем 2023, найбільше зросла вартість саме пісної страви – майже вдвічі.

Рік тому борщ без м'яса коштував 36,24 грн, а м'ясний – 109,51 грн (дані на 1 жовтня 2023).

Серед причин – погода (низка врожайність картоплі й капусти через несприятливі умови), зростання вартості електроенергії та палива.

При підготовці використовувалися: дані порталу Мінфін, мереж супермаркетів, сайту GoToShop та ринку "Столичний", публікації EastFruit.