Де дешевше купляти овочі та фрукти: порівняння цін на ринку і в супермаркетах

У пошуках кращої ціни на продукти частина українців вирушає на ринок, інші віддають перевагу супермаркетам. Наразі триває сезон закупівель на зиму, тому актуальним залишається питання, де вигідніше придбати овочі та фрукти.

РБК-Україна проаналізувало поточні ціни в супермаркетах та на ринках.

Картопля

Зробити запас картоплі на зиму обійдеться втричі дорожче, як порівняти з минулим роком. Через погодні умови та неврожаї вартість тримається на високому рівні. Така ситуація спостерігається і на ринках, і в мережах супермаркетів.

На ринку "Столичний" у Києві картоплю продають за ціною 24-26 грн/кг, на районних ринках овоч вартує від 23 грн/кг. У Дніпрі ціна на картоплю 25-30 грн/кг, на ринках Вінниці – близько 25 грн/кг. На ринку "Хитрий" у Полтаві ціни на картоплю у вихідні були на рівні від 20 грн/кг і вище.

У супермаркетах можна знайти нижчу ціну, але лише на акційні пропозиції. Наприклад, у Novus ціна становить 19,99 грн/кг. В АТБ – 24,95 грн/кг, у Varus – 25 грн/кг, у "Сільпо" вартість залежить від сорту та стартує від 28,2 грн/кг.

Скриншот gotoshop.ua

Цибуля

Ріпчаста цибуля – ще один овоч, який зазвичай закуповують на зимовий сезон. Її вартість на київському ринку "Столичний" становить 14-16 грн/кг, у Полтаві - 17 грн/кг, у Кам'янському на Дніпропетровщині – 20-25 грн, у продавців на ринку Дніпра – по 25 грн/кг.

У мережах супермаркетів вартість цибулі нижча: в АТБ – 15,95 грн/кг, у "Сільпо" – 15,4 грн/кг, в "Еко-маркеті" – 15,3 грн/кг.

Скриншот gotoshop.ua

Гарбуз

В Україні розпочався сезон гарбуза, тому ціни на цей овоч доступні. У Києві на ринках продають гарбуз в середньому за 10 грн/кг (ринок "Столичний"). Вже чищений гарбуз на ринку в Оболонському районі можна купити за 15-20 грн/кг. У Полтаві ціни стартують від 8 грн/кг, на Дніпропетровщині у Кам'янському – 15 грн коштує кілограм нечищеного гарбуза, 20 грн/кг – чищений.

У супермаркетах ціни схожі. Покупцям VARUS пропонують гарбуз за 11,6 грн/кг, у "Сільпо" та Novus овоч коштує 15 грн/кг.

Скриншот varus.ua

Огірки

Сезон грунтових огірків уже добіг кінця, тому наразі у продажу представлена теплична продукція. На районних ринках Києва ціни від 65 грн/кг, на "Столичному" – 50-70 грн/кг. У Вінниці огірки коштують 70 грн/кг, у Полтаві – 65 грн/кг.

Щодо ситуації з цінами в супермаркетах: в АТБ український тепличний огірок коштує 79,89 грн/кг, така ж ціна на імпортний огірок з Туреччини, у Novus овоч вартує 77,89 грн/кг, у Varus – 78,6 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

Помідори

Найдешевші помідори сорту "сливка" на ринках можна знайти за 30 грн/кг. Це ще урожай з відкритого грунту. У Києві на "Столичному" ціна становить 25-35 грн/кг, у Полтаві також ціни варіюються від 30 до 35 грн/кг, у Кам'янському – від 30 грн/кг. При цьому вартість інших сортів значно вища. Рожеві томати коштують в діапазоні 60-90 грн за кілограм у продавців на ринках.

У супермаркетах помідори вартують дорожче. Тепличні томати в АТБ – 79,89 грн/кг, рожеві помідори у Varus – 117,6 грн/кг, а у Novus – 94,99 грн/кг.

Сливи

Сезон слив скоро закінчиться, тому ціни потроху зростають. Популярні сорти "угорка", "президент" коштують в середньому 45-55 грн/кг на "Столичному", на районних ринках – 50-70 грн/кг. На ринку Полтави сливу продають по 45 грн/кг, на Дніпропетровщині – 55-70 грн/кг.

Скриншот varus.ua

У супермаркетах Varus ціна на українську сливу становить 59,9 грн/кг, в "Еко-маркеті" – 69,9 грн/кг. У "Сільпо" імпортна чорна слива з Туреччини коштує 108,9 грн/кг.

Яблука

Мінімальна ціна на українські яблука на "Столичному" в Києві – 20 грн/кг, найдорожчі обійдуться в 45 грн/кг. На ринку Полтави яблука коштують від 25 грн, у Дніпрі – від 25 до 40 грн/кг, залежно від сорту та розміру.

Яблуко українське в супермаркетах АТБ пропонують за 26,79 грн/кг, у Varus за 29,9 грн можна купити фрукт сортів "українське", "ред принц", "чемпіон", у Novus найдешевші яблука сорту "голден" – 24,99 грн/кг, а "українське" коштує 27,99 грн/кг.

Виноград

На районних ринках Києва виноград сортів "рожевий", "кардинал" коштує в середньому 120 грн/кг, кишмиш – 80-90 грн/кг, молдавський синій – 75-80 грн за кілограм.

Скриншот atbmarket.com

У супермаркетах така вартість: в АТБ виноград кишмиш – 109,95 грн/кг, рожевий – 104,95 грн/кг, синій з Молдови – 84,95 грн/кг. У Novus виноград "молдова" обійдеться в 109 грн/кг, кишмиш – 114 грн/кг, рожевий – 139 грн/кг.

При підготовці використовувалися: дані мереж супермаркетів, сайту GoToShop та ринку "Столичний", публікації "Суспільне Дніпро", "Суспільне Полтава", "Наш Репортер" (Кам'янське), "20 хвилин" (Вінниця).