Знову 4 позиції. Білоруська пропаганда нафантазувала напад з боку Заходу

Білоруські ЗМІ заявляють, що опозиція нібито має плани напасти на 4 території на південному заході країни. Залучати до нападу нібито збираються озброєні групи з Польщі, Литви та України.

У Білорусі заявили, що спочатку мають напасти "банди націоналістів", потім буде залучено найманців і сили НАТО. При цьому готувати потенційних учасників нападу нібито допомагають польські спецслужби.

"В Україні, Польщі та Литві за підтримки місцевої влади створено бойові формування. Їх навчають, тренують, обкатують перед головним завданням. Задуми дуже схожі з фашистськими", - заявили білоруські ЗМІ.

Не перші подібні заяви

У березні 2022 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту до російського диктатора Володимира Путіна заявив про "підготовки нападу на Білорусь".

Тоді він говорив, що "напад на Білорусь готувався з чотирьох позицій". При цьому Лукашенко навіть привіз Путіну карту, щоб показати, звідки саме нібито мали атакувати Білорусь. Він стверджував, що спільні з Росією дії запобігли цій атаці, і зазначив, що війна розпочалася "з чистою совістю".

Його слова швидко стали основою для жартів і мемів. А фрагмент виступу почали монтувати в різноманітні контексти, додаючи комічні декорації, що зробило це висловлювання інтернет-жартом.

Ситуація у Білорусі

Раніше Лукашенко звинуватив Україну у порушенні повітряного простору Білорусі, заявивши, що нібито українські дрони залетіли до Білорусі і їх знищила ППО.