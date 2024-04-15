Зносить дерева та обриває дроти. Частина України залишилася без світла через бурю

Частину областей України ввечері понеділка, 15 квітня, накрила негода. В деяких населених пунктах вітер зривав дахи будинків та пошкодив лінії електропередач.
Про наслідки негоди читайте у матеріалі РБК-Україна.
При підготовці матеріалу використано дані з Telegram-каналів очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, Кіровоградської обласної державної адміністрації, секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, "ДТЕК", ДСНС.
За даними Лукашука, вечірня негода нанесла шкоду деяким громадам області. Зокрема, найбільше страждає Дніпровський та Криворізький райони.
У Новопокровській громаді Дніпровського району сильний буревій позривав та попідривав дахи у деяких будинках.
"Несприятливі погодні умови призвели до поривів проводів, тому у населених пунктів ТГ зараз немає світла", - написав він.
Аналогічна ситуація і у Глеюватській громаді Криворізького району.
У Кривому Розі близько 19:00 через негоду було введено аварійні відключення світла.
Через негоду енергетики провели аварійне відключення світла фактично по всьому Кривому Рогу. Через це робота лікарень та критичної інфраструктури була переведена на генератори.
О 21:45 "ДТЕК" погодні умови спричинили знеструмлення частини жителів Криворізького району. Наразі освітлення вдалося повернути 145 000 родинам.
Внаслідок погіршення погоди на території області можуть бути пошкоджені лінії електропередач.
"Обірвані проводи, що лежать на землі, висять на деревах, спорудах, являють смертельну загрозу, бо вони знаходяться під напругою. Не ставте під загрозу своє життя. Постійно попереджуйте дітей. Не торкайтесь обірваних проводів, навіть не підходьте до них ближче 10 метрів", - нагадали Кіровоградській ОВА.
У випадку, якщо було виявлено обірваний провід необхідно виставити біля нього охорону чи зробити тимчасову огорожу. Також необхідно негайно повідомити диспетчеру вашого району електричних мереж.
Як розповів Анатолій Куртєв, від жителів Запорізької області надійшло 50 заявок про повалені дерева, які впали через сильний вітер з дощем.
У роботах з ліквідації наслідків негоди вже задіяно 7 бригад ДСНС, 2 бригади спеціалізованої міської аварійно-рятувальної служби, Муніципальна аварійна служба та "Запоріжміськсвітло".
Також до ліквідації наслідків залучено чергові бригади усіх комунальних служб.
Фото: негода у Запорізькій області 15 квітня (t.me/kurtievofficial)
Пізніше у ДСНС повідомили, що здійснили 15 виїздів на ліквідацію наслідків негоди у Запоріжжі та Запорізькому районі.
Так, в одному із районів обласного центру внаслідок поривів вітру гілля дерева впали на житловий будинок, що призвело до пошкодження 5 балконів та вікна. Інформація про постраждалих серед мешканців обласного центру не надходила.
В Україні найближчим тижнем очікується похолодання та короткочасні дощі, подекуди з грозами.
Як розповіли синоптики, в найближчі три доби в Україні пройдуть короткочасні дощі подекуди з грозами. Зокрема у вівторок, 16 квітня, в Карпатах та на Прикарпатті місцями можливі значні дощі. А ось 16-17 квітня на півдні, в середу і на сході країни переважно без опадів.
Температура у південній та південно-східній частинах вночі 9-15 градусів тепла, вдень 22-29 градусів тепла, 18 квітня 19-24 градусів тепла.
На решті території країни вночі 4-11 градусів, а вдень 16 квітня 15-22 градусів, протягом 17-18 квітня зниження денної температури до 7-14 градусів, на високогір'ї Карпат до 0 градусів.
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