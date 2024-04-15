Зносить дерева та обриває дроти. Частина України залишилася без світла через бурю

Ситуація у Дніпропетровській області

За даними Лукашука, вечірня негода нанесла шкоду деяким громадам області. Зокрема, найбільше страждає Дніпровський та Криворізький райони.

У Новопокровській громаді Дніпровського району сильний буревій позривав та попідривав дахи у деяких будинках.

"Несприятливі погодні умови призвели до поривів проводів, тому у населених пунктів ТГ зараз немає світла", - написав він.

Аналогічна ситуація і у Глеюватській громаді Криворізького району.

Фото: гроза у Дніпропетровській області 15 квітня (t.me/mykola_lukashuk)

Кривий Ріг

У Кривому Розі близько 19:00 через негоду було введено аварійні відключення світла.

Через негоду енергетики провели аварійне відключення світла фактично по всьому Кривому Рогу. Через це робота лікарень та критичної інфраструктури була переведена на генератори.

О 21:45 "ДТЕК" погодні умови спричинили знеструмлення частини жителів Криворізького району. Наразі освітлення вдалося повернути 145 000 родинам.

Ситуація у Кіровоградській області

Внаслідок погіршення погоди на території області можуть бути пошкоджені лінії електропередач.

"Обірвані проводи, що лежать на землі, висять на деревах, спорудах, являють смертельну загрозу, бо вони знаходяться під напругою. Не ставте під загрозу своє життя. Постійно попереджуйте дітей. Не торкайтесь обірваних проводів, навіть не підходьте до них ближче 10 метрів", - нагадали Кіровоградській ОВА.

У випадку, якщо було виявлено обірваний провід необхідно виставити біля нього охорону чи зробити тимчасову огорожу. Також необхідно негайно повідомити диспетчеру вашого району електричних мереж.

Ситуація у Запорізькій області

Як розповів Анатолій Куртєв, від жителів Запорізької області надійшло 50 заявок про повалені дерева, які впали через сильний вітер з дощем.

У роботах з ліквідації наслідків негоди вже задіяно 7 бригад ДСНС, 2 бригади спеціалізованої міської аварійно-рятувальної служби, Муніципальна аварійна служба та "Запоріжміськсвітло".

Також до ліквідації наслідків залучено чергові бригади усіх комунальних служб.