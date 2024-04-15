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Зливи з грозами, а у Карпатах до 0 градусів: прогноз погоди на тиждень

Понеділок 15 квітня 2024 17:00
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Зливи з грозами, а у Карпатах до 0 градусів: прогноз погоди на тиждень Ілюстративне фото: в Україні очікується похолодання найближчими днями (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні найближчим тижнем очікується похолодання та короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Український гідрометеорологічний центр.

Як розповіли синоптики, в найближчі три доби в Україні пройдуть короткочасні дощі подекуди з грозами. Зокрема у вівторок, 16 квітня, в Карпатах та на Прикарпатті місцями можливі значні дощі. А ось 16-17 квітня на півдні, в середу і на сході країни переважно без опадів.

Вітер очікується західний та південно-західний 7-12 м/с. У вівторок у південно-східній частині місцями можливі пориви 15-20 м/с.

Температура у південній та південно-східній частинах вночі 9-15 градусів тепла, вдень 22-29 градусів тепла, 18 квітня 19-24 градусів тепла.

На решті території країни вночі 4-11 градусів, а вдень 16 квітня 15-22 градусів, протягом 17-18 квітня зниження денної температури до 7-14 градусів, на високогір'ї Карпат до 0 градусів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 12 квітня, у Києві були зафіксовані ще два температурні рекорди.

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