Місто перейшло на генератори. У Кривому Розі ввели аварійні відключення світла

У Кривому Розі ввечері понеділка, 15 квітня, введено аварійні відключення світла. Інфраструктура міста переведена на роботу на генераторах.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на Facebook керівника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та "Перший Криворізький".

За його даними, енергетики провели аварійне відключення світла фактично по всьому Кривому Рогу. Через це робота лікарень та критичної інфраструктури переведена на генератори.

"Нагадую, що в місті 213 Пунктів незламності, де все є. Енергетики обіцяють відновлення за декілька годин", - написав він.

За даними місцевих ЗМІ, світла немає починаючи з 19:00 понеділка, 15 квітня. Як стало відомо, аварійне відключення введено через погані погодні умови.

Відключення світла у Саксаганському, Тернівському та Покровському районах міста за адресами:

мікрорайон Ювілейний,

мікрорайон Сонячний,

мікрорайон Гірницький,

вулиця Бикова,

вулиця Катеринівська,

мікрорайон 4,5,7 Зарічний,

вулиця Генерала Радієвського,

проспект 200-р. Кривого Рогу,

вулиця Спаська,

вулиця Співдружності.

Раніше через негоду аварійні відключення світла запровадили у Дніпрі.

Оновлено о 20:00.

За даними Лисака, у Дніпропетровській області наразі вирує негода. Саме через це декілька населених пунктів залишились без енергопостачання.

"До уваги мешканців області. Прошу зберігати спокій. Це тільки грім... Всі служби на місцях. Енергетики вже приступили до роботи", - написав він.

Погода в Україні

В Україні найближчим тижнем очікується похолодання та короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Як розповіли синоптики, в найближчі три доби в Україні пройдуть короткочасні дощі подекуди з грозами. Зокрема у вівторок, 16 квітня, в Карпатах та на Прикарпатті місцями можливі значні дощі. А ось 16-17 квітня на півдні, в середу і на сході країни переважно без опадів.

Температура у південній та південно-східній частинах вночі 9-15 градусів тепла, вдень 22-29 градусів тепла, 18 квітня 19-24 градусів тепла.

На решті території країни вночі 4-11 градусів, а вдень 16 квітня 15-22 градусів, протягом 17-18 квітня зниження денної температури до 7-14 градусів, на високогір'ї Карпат до 0 градусів.

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