Сносит деревья и обрывает провода. Часть Украины осталась без света из-за бури

Ситуация в Днепропетровской области

По данным Лукашука, вечерняя непогода нанесла ущерб некоторым общинам области. В частности, больше всего страдают Днепровский и Криворожский районы.

В Новопокровской общине Днепровского района сильный ураган порывал и подорвал крыши в некоторых домах.

"Неблагоприятные погодные условия привели к разрывам проводов, поэтому у населенных пунктов ТГ сейчас нет света", - написал он.

Аналогичная ситуация и в Глеюватской общине Криворожского района.

Фото: гроза в Днепропетровской области 15 апреля (t.me/mykola_lukashuk)

Кривой Рог

В Кривом Рогеоколо 19:00 из-за непогоды были введены аварийные отключения света.

Из-за непогоды энергетики провели аварийное отключение света фактически по всему Кривому Рогу. Поэтому работа больниц и критической инфраструктуры была переведена на генераторы.

В 21:45 "ДТЭК" погодные условия повлекли за собой обесточивание части жителей Криворожского района. В настоящее время освещение удалось вернуть 145 000 семьям.

Ситуация в Кировоградской области

В результате ухудшения погоды на территории области могут быть повреждены линии электропередач.

"Оборванные провода, лежащие на земле, висят на деревьях, сооружениях, представляют смертельную угрозу, потому что они находятся под напряжением. Не ставьте под угрозу свою жизнь. Постоянно предупреждайте детей. Не прикасайтесь к оборванным проводам, даже не подходите к ним ближе 10 метров" , – напомнили Кировоградской ОВА.

В случае обнаружения оборванного провода необходимо выставить возле него охрану или сделать временное ограждение. Также необходимо немедленно уведомить диспетчера вашего района электрических сетей.

Ситуация в Запорожской области

Как рассказал Анатолий Куртев, от жителей Запорожской области поступило 50 заявок об упавших деревьях, упавших из-за сильного ветра с дождем.

В работах по ликвидации последствий непогоды уже задействовано 7 бригад ГСЧС, 2 бригады специализированной городской аварийно-спасательной службы, Муниципальная аварийная служба и "Запорожгорсвет".

Также к ликвидации последствий привлечены очередные бригады всех коммунальных служб.