Знижує здатність РФ стримати контрнаступ ЗСУ. В ISW проаналізували атаки на Київ

Ракетні та дронові атаки РФ по Києву, що почастішали, знизили для країни-агресора своєю новою повітряною кампанією стримати очікуваний контрнаступ Сил оборони України.
Таких висновків дійшли експерти Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
РФ завдала чергової серії ударів по Україні крилатими ракетами та безпілотниками іранського виробництва в ніч з 28 на 29 травня, а також вдень 29 травня.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти запустили з 40 авіаційних крилатих ракет Х-101/Х-555 і 38 БПЛА "Shahed-131/136" у ніч з 28 на 29 травня, і 11 ракет "Іскандер-М/К" вдень 29 травня.
У військовому командуванні України заявили, що ППО знищила загалом 36 крилатих ракет Х-101/Х-555, 30 безпілотників "Шахед" та всі 11 ракет "Іскандер".
Українські офіційні особи повідомили, що військові перехопили всі 11 ракет "Іскандер", 40 крилатих ракет та БПЛА "Шахед", які були націлені на Київ та Київську область.
Українські джерела повідомили, що наші захисники також перехоплювали ракети та безпілотники поблизу Львова, Миколаєва та Одеси, а війська РФ завдавали ударів по портовій інфраструктурі у місті Одеса та об'єкті військової інфраструктури у Хмельницькій області.
ЗС РФ випустили відносно більшу кількість ракет, ніж у нещодавній серії ударів після найбільшої з початку повномасштабного вторгнення в Україну російської серії ударів дронами "Шахед" 28 травня.
Раніше експерти ISW зазначали, що в останні місяці РФ розпочала нову обмежену повітряну кампанію, намагаючись послабити українські контрнаступальні можливості.
"Але те, що Росія віддає пріоритет націлюванню на Київ, ймовірно, ще більше обмежує здатність кампанії суттєво стримувати потенційні українські контрнаступальні дії", - йдеться у публікації.
Нинішньої ночі, а також вчора вночі та пізніше вдень у Києві та частині областей України було оголошено повітряну тривогу, в регіонах працювало ППО. Наразі це вже стала 17-та за рахунком атака на столицю з початку травня.
Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що 29 травня стало одним із найважчих днів для України під час війни після того, як Росія завдала чергового удару по Києву.
Як уточнили в Генштабі, за останню добу по території України було випущено 40 крилатих ракет Х-101/Х-555. ЗСУ вдалося збити 36 з них. Окрім цього вночі Росія запустила 38 ударних БПЛА "Shahed-136/131", 30 з яких вдалося знищити. Також російські війська випустили 11 "Іскандерів" двох модифікацій, сили ППО знищили всі цілі.
Про те, чому Росія все частіше б'є столицею і чого вона добивається, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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