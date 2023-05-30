Знижує здатність РФ стримати контрнаступ ЗСУ. В ISW проаналізували атаки на Київ

Масовані повітряні атаки

РФ завдала чергової серії ударів по Україні крилатими ракетами та безпілотниками іранського виробництва в ніч з 28 на 29 травня, а також вдень 29 травня.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти запустили з 40 авіаційних крилатих ракет Х-101/Х-555 і 38 БПЛА "Shahed-131/136" у ніч з 28 на 29 травня, і 11 ракет "Іскандер-М/К" вдень 29 травня.

У військовому командуванні України заявили, що ППО знищила загалом 36 крилатих ракет Х-101/Х-555, 30 безпілотників "Шахед" та всі 11 ракет "Іскандер".

Українські офіційні особи повідомили, що військові перехопили всі 11 ракет "Іскандер", 40 крилатих ракет та БПЛА "Шахед", які були націлені на Київ та Київську область.

Українські джерела повідомили, що наші захисники також перехоплювали ракети та безпілотники поблизу Львова, Миколаєва та Одеси, а війська РФ завдавали ударів по портовій інфраструктурі у місті Одеса та об'єкті військової інфраструктури у Хмельницькій області.

РФ витрачає ракети, намагаючись "відтягнути" початок контрнаступу ЗСУ

ЗС РФ випустили відносно більшу кількість ракет, ніж у нещодавній серії ударів після найбільшої з початку повномасштабного вторгнення в Україну російської серії ударів дронами "Шахед" 28 травня.

Раніше експерти ISW зазначали, що в останні місяці РФ розпочала нову обмежену повітряну кампанію, намагаючись послабити українські контрнаступальні можливості.

"Але те, що Росія віддає пріоритет націлюванню на Київ, ймовірно, ще більше обмежує здатність кампанії суттєво стримувати потенційні українські контрнаступальні дії", - йдеться у публікації.

Ключові висновки

РФ 28 травня перекинула до Білорусі додаткові ЗРК С-400 (ймовірно, як мінімум, батарею).

Колишній заступник міністра оборони РФ по тилу генерал-полковник Михайло Мізінцев підтвердив, що зараз він працює заступником командувача "групи Вагнера".

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин спростував звинувачення колишнього російського офіцера Ігоря Гіркіна від 27 травня у тому, що він міг організувати військовий переворот проти Кремля, заявивши, що "вагнерівцям" не вистачає кадрів, необхідних для організації перевороту.

Офіційний представник МЗС Китаю Мао Нін спростував повідомлення Wall Street Journal про те, що спецпредставник КНР у справах Євразії Лі Хуей закликав європейських чиновників покласти край конфлікту в Україні до його ескалації.

Російська влада продовжує насильно інтегрувати єпархії УПЦ МП в окупованій Запорізькій області в РПЦ, демонструючи нерозривний зв'язок РПЦ з РФ.

Війська РФ провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська і на рубежі Сватове - Кремінна.

Темп російських наступальних операцій у Бахмуті та його околицях залишається помітно низьким.

Російські війська продовжували обмежені наступальні операції на фронті Авдіївка - Донецьк, приділяючи особливу увагу Мар'їнці.

Війська РФ провели обмежені наземні атаки на заході Донецької області та розширюють зміцнення у Маріуполі.

Російські джерела стверджували, що війська РФ відобразили обмежену розвідку ЗСУ під час силових операцій у Запорізькій області.

Російське військове командування, схоже, запроваджує доктринальну організацію до деяких зі своїх нерегулярних формувань.

Президент РФ Володимир Путін 29 травня підписав закон, який ще більше посилить режим воєнного стану на окупованих територіях України.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко станом на 29 травня, швидше за все, не госпіталізований.

Атака на Київ

Нинішньої ночі, а також вчора вночі та пізніше вдень у Києві та частині областей України було оголошено повітряну тривогу, в регіонах працювало ППО. Наразі це вже стала 17-та за рахунком атака на столицю з початку травня.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що 29 травня стало одним із найважчих днів для України під час війни після того, як Росія завдала чергового удару по Києву.

Як уточнили в Генштабі, за останню добу по території України було випущено 40 крилатих ракет Х-101/Х-555. ЗСУ вдалося збити 36 з них. Окрім цього вночі Росія запустила 38 ударних БПЛА "Shahed-136/131", 30 з яких вдалося знищити. Також російські війська випустили 11 "Іскандерів" двох модифікацій, сили ППО знищили всі цілі.

Про те, чому Росія все частіше б'є столицею і чого вона добивається, - читайте в матеріалі РБК-Україна.