Один із найважчих днів війни. У Зеленського назвали причину атак РФ на Київ

Сьогоднішній день став одним із найважчих днів для України під час війни після того, як Росія завдала чергового удару по Києву.

Про це заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Це практично реальність, у якій ми живемо щодня і щоночі. Це один із найважчих днів під час війни, і, на жаль, ми думаємо, що це може повторитися", - заявив він.

Відповідаючи на запитання, чому Москва націлилася на Київ, а не на військові об'єкти, Жовква заявив, що російські сили атакують цивільні райони, щоб "завадити Україні зробити те, що вона планує зробити на полі бою" - маючи на увазі очікуваний контрнаступ ЗСУ.

При цьому він додав, що Україна отримує допомогу зброєю "в набагато більшій кількості і якості" від міжнародної спільноти в рамках підготовки до контрнаступу. Водночас він повідомив, що Україні, як і раніше, потрібно "все більше і більше систем протиповітряної оборони".

"Нам потрібні винищувачі як частина протиповітряної оборони, тому що там, де у нас недостатньо зенітних і протиракетних систем, ми використовуємо літаки", - заявив Жовква.

Атака на Київ

Сьогодні вночі, а пізніше і вдень у Києві та частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про роботу ППО в небі над столицею. Ця атака стала 16-ю за рахунком з початку травня.

Уламки збитих цілей було знайдено в кількох районах Києва. При цьому через нічну атаку в столиці загинула одна людина і ще двоє дістали поранення.

Про те, чому Росія все частіше б'є столицею і чого вона добивається, - читайте в матеріалі РБК-Україна.