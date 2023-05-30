Снижает способность РФ сдержать контрнаступление ВСУ. В ISW проанализировали атаки на Киев

Массированные воздушные атаки

РФ нанесла очередную серию ударов по Украине крылатыми ракетами и беспилотниками иранского производства в ночь с 28 на 29 мая, а также днем 29 мая.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты запустили с 40 авиационных крылатых ракет Х-101/Х-555 и 38 БПЛА "Shahed-131/136" в ночь с 28 на 29 мая, и 11 ракет "Искандер-М/К" днем 29 мая.

В военном командовании Украины заявили, что ПВО уничтожила всего 36 крылатых ракет Х-101/Х-555, 30 беспилотников "Шахед" и все 11 ракет "Искандер".

Украинские официальные лица сообщили, что военные перехватили все 11 ракет "Искандер", 40 крылатых ракет и БПЛА "Шахед", которые были нацелены на Киев и Киевскую область.

Украинские источники сообщили, что наши защитники также перехватывали ракеты и беспилотники вблизи Львова, Николаева и Одессы, а войска РФ наносили удары по портовой инфраструктуре в городе Одесса и объекту военной инфраструктуры в Хмельницкой области.

РФ тратит ракеты, пытаясь "оттянуть" начало контрнаступления ВСУ

ВС РФ выпустили относительно большее количество ракет, чем в недавней серии ударов после крупнейшей с начала полномасштабного вторжения в Украину российской серии ударов дронами "Шахед" 28 мая.

Ранее эксперты ISW отмечали, что в последние месяцы РФ начала новую ограниченную воздушную кампанию, в попытке ослабить украинские контрнаступательные возможности.

"Но то, что Россия отдает приоритет нацеливанию на Киев, вероятно, еще больше ограничивает способность кампании существенно сдерживать потенциальные украинские контрнаступательные действия", - говорится в публикации.

Ключевые выводы