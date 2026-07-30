Знижки на гречку та олію: скільки можна заощадити в супермаркетах 30 липня
17:36 30.07.2026 Чт
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Олію можна знати від 49 гривень, а пів хліба від 13 грн
Фото: Ціни на базові продукти в супермаркетах 30 липня оновилися (інфографіка РБК-Україна)
Українські супермаркети оновили вартість базових продуктів. Станом на четвер, 30 липня, у провідних торговельних мережах помітно змінилися цінники на соняшникову олію, хліб та гречку. Водночас ціни на яйця та молоко залишаються стабільними.
Скільки коштують основні продукти в "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" - детальніше в матеріалі РБК-Україна.
Головне:
- Хліб: У мережі "Ашан" оновилася найдешевша позиція в категорії - замість білого пшеничного з'явився житній діабетичний (20,70 грн за 300 г). Найдешевшою позицією серед малих фасувань залишається половинка "Козацького" у "Сільпо" (12,99 грн).
- Гречка: Усі мережі утримують ціни без змін. Найвигідніша пропозиція - акційна гречка "Премія" у "Сільпо" за 54,99 грн/кг (знижка -15%).
- Яйця: Найдешевший варіант пропонує "Ашан" - поштучні яйця категорії С1 по 3,20 грн/шт (32,00 грн за десяток). В АТБ продовжує діяти акційний цінник 43,90 грн за десяток.
- Молоко: Ціни стабільні. Для невеликого об'єму (450 г) найвигіднішими є пропозиції "Сільпо" (21,49 грн) та АТБ (21,30 грн). У категорії 900 г лідирує Novus (37,79 грн).
- Олія: У "Сільпо" суттєво знизилася ціна на соняшникову олію 0,5 л завдяки зміні ТМ ("Королівський смак" замість "Премія") - 52,49 грн проти 56,49 грн днем раніше. Найдешевшою залишається олія в "Ашані" (49,30 грн).
Деталізовані ціни в супермаркетах (30 липня)
Хліб
- "Сільпо": Хліб Сумська Паляниця "Козацький" (половинка, нарізка, 350 г) - 12,99 грн
- "Ашан": Хліб Формула смаку "Житній діабетичний" (формовий, 300 г) - 20,70 грн
- АТБ: Хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн
- Novus: Хліб Marka Promo "Український" (половинка, нарізаний, 400 г) - 25,79 грн
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 30 липня (інфографіка РБК-Україна)
Гречка (1 кг)
- "Сільпо": Крупа гречана «Премія» ядриця швидкорозварювана - 54,99 грн (акція, замість 64,99 грн)
- АТБ: Крупа "Розумний вибір" гречана - 65,90 грн
- Novus: Крупа гречана Marka Promo - 65,99 грн
- "Ашан": Крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана - 69,90 грн
Яйця (десяток, C1)
- "Ашан": Яйце куряче С1 (поштучно, 3,20 грн/шт) - 32,00 грн / десяток
- "Сільпо": Яйця курячі "Пашот" столові С1 (10 шт) - 41,57 грн
- АТБ: Яйце куряче "Своя лінія" 1 категорія (10 шт) - 43,90 грн (акція, замість 47,90 грн)
- Novus: Яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт) - 47,87 грн
Молоко
- "Сільпо": Молоко пастеризоване "Повна Чаша" 2,6% (п/е, 450 г) - 21,49 грн
- АТБ: Молоко 450 г Щоденний збір пастеризоване 2,5% п/ет(Г) -
21,30 грн
- Novus: Молоко пастеризоване 2,6% (900 г) - 37,79 грн
- "Ашан": Молоко ACHAN GB 2,6% (плівка, 900 г) - 38,90 грн
Соняшникова олія (500 мл)
- "Ашан": Олія соняшникова Auchan рафінована (0,5 л) - 49,30 грн
- АТБ: Олія соняшникова "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 50,70 грн (акція, замість 53,13 грн)
- "Сільпо": Олія соняшникова "Королівський смак" рафінована (0,5 л) - 52,49 грн
- Novus: Олія соняшникова "Олейна Пресова" рафінована (500 мл) - 62,99 грн