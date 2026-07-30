Ціни на АЗС ростуть: де підняли вартість дизеля та автогазу 30 липня
В Україні четвер, 30 липня, приніс чергове коригування цін на АЗС. Хоча більшість мереж зберегли цінники на бензини без змін, автогаз та дизельне пальне продовжують дорожчати в окремих великих мережах.
Скільки коштує пальне на OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафті" - розповідає РБК-Україна в матеріалі.
Головне:
- Бензин: Вартість поки без змін. В асортименті "Укрнафти" знову з'явилася позиція 98-го (Energy) за ціною 86,90 грн/л.
- Дизель: "Укрнафта" підняла ціни на обидві позиції (як стандартне ДП, так і Energy) на +1,00 грн/л.
- Автогаз: Подорожчав у мережі OKKO (+1,00 грн/л) та зафіксував найбільш суттєве зростання за добу в мережі "Укрнафта" (+2,00 грн/л).
Що змінилося на АЗС за добу
Після кількох днів активного перегляду цін на пальне бензин у четвер залишився без змін у всіх найбільших мережах АЗС.
Водночас "Укрнафта" підвищила ціни на дизель: звичайне ДП та Energy подорожчали на 1 грн/л - до 87,90 грн/л та 89,90 грн/л відповідно.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 30 липня (інфографіка РБК-Україна)
Також змінилися ціни на автогаз. OKKO підняла вартість на 1 грн/л - до 43,90 грн/л, а найбільше зростання зафіксувала "Укрнафта", де газ подорожчав одразу на 2 грн/л - з 40,90 до 42,90 грн/л.
Крім того, в асортименті "Укрнафти" знову з'явився бензин 98 Energy за ціною 86,90 грн/л.
Деталізація цін на АЗС 30 липня, четвер
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
- ДП Pulls: 93,90 грн
- ДП Євро: 90,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Євро: 83,50 грн
- ДП Mustang: 94,80 грн
- ДП Євро-5: 91,80 грн
- Газ: 44,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,40 грн
- Бензин NANO 95: 88,40 грн
- Бензин А-95: 85,40 грн
- ДП NANO Extro: 95,90 грн
- ДП NANO: 92,90 грн
- Газ: 42,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДП (Energy): 89,90 грн
- ДП: 87,90 грн
- Газ: 42,90 грн