Скидки на гречку и масло: сколько можно сэкономить в супермаркетах 30 июля
17:36 30.07.2026 Чт
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Масло можно знать от 49 гривен, а пол хлеба от 13 грн
Фото: Цены на базовые продукты в супермаркетах 30 июля обновились (инфографика РБК-Украина)
Украинские супермаркеты обновили стоимость базовых продуктов. На четверг, 30 июля, в ведущих торговых сетях заметно изменились ценники на подсолнечное масло, хлеб и гречку. В то же время, цены на яйца и молоко остаются стабильными.
Сколько стоят основные продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" - подробнее в материале РБК-Украина.
Главное:
- Хлеб: В сети "Ашан" обновилась самая дешевая позиция в категории - вместо белого пшеничного появился ржаной диабетический (20,70 грн за 300 г). Дешевой позицией среди малых фасовок остается половинка "Казацкого" в "Сильпо" (12,99 грн).
- Гречка: Все сети удерживают цены без изменений. Самое выгодное предложение - акционная гречка "Премия" у "Сильпо" за 54,99 грн/кг (скидка -15%).
- Яйца: Самый дешевый вариант предлагает "Ашан" - поштучные яйца категории С1 по 3,20 грн/шт (32,00 грн за десяток). В АТБ продолжает действовать акционный ценник 43,90 грн. за десяток.
- Молоко: Цены стабильны. Для небольшого объема (450 г) наиболее выгодны предложения "Сильпо" (21,49 грн) и АТБ (21,30 грн). В категории 900 г лидирует Novus (37,79 грн.).
- Масло: В "Сильпо" существенно снизилась цена на подсолнечное масло 0,5 л благодаря смене ТМ ("Королевский вкус" вместо "Премия") - 52,49 грн против 56,49 грн днем ранее. Самым дешевым остается масло в "Ашане" (49,30 грн).
Подробные цены в супермаркетах (30 июля)
Хлеб
- "Сильпо": Хлеб Сумская Паляница "Казацкий" (половинка, нарезка, 350 г) - 12,99 грн
- "Ашан": Хлеб Формула вкуса "Ржаной диабетический" (формовый, 300 г) - 20,70 грн
- АТБ: Хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн
- Novus: Хлеб Marka Promo "Украинский" (половинка, нарезанный, 400 г) - 25,79 грн
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 30 июля (инфографика РБК-Украина)
Гречиха (1 кг)
- "Сильпо": Крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая - 54,99 грн (акция, вместо 64,99 грн)
- АТБ: Крупа "Разумный выбор" гречневая - 65,90 грн
- Novus: Крупа гречневая Marka Promo - 65,99 грн
- "Ашан": Крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая - 69,90 грн
Яйца (десяток, C1)
- "Ашан": Яйцо куриное С1 (поштучно, 3,20 грн/шт) - 32,00 грн/десяток
- "Сильпо": Яйца куриные "Пашот" столовые С1 (10 шт) - 41,57 грн
- АТБ: Яйцо куриное "Своя линия" 1 категория (10 шт) - 43,90 грн (акция, вместо 47,90 грн)
- Novus: Яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт) - 47,87 грн
Молоко
- "Сильпо": Молоко пастеризованное "Полная Чаша" 2,6% (п/е, 450 г) - 21,49 грн
- АТБ: Молоко 450 г Ежедневный сбор пастеризованный 2,5% п/эт(Г) -
21,30 грн
- Novus: Молоко пастеризованное 2,6% (900 г) - 37,79 грн
- "Ашан": Молоко ACHAN GB 2,6% (пленка, 900 г) - 38,90 грн
Подсолнечное масло (500 мл)
- "Ашан": Масло подсолнечное Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,30 грн
- АТБ: Масло подсолнечное "Своя линия" рафинировано (0,5 л) - 50,70 грн (акция, вместо 53,13 грн)
- "Сильпо": Масло подсолнечное "Королівський смак" рафинированное (0,5 л) - 52,49 грн
- Novus: Масло подсолнечное "Олейна Прессова" рафинированное (500 мл) - 62,99 грн