UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Знижки до 64%: в "Укрзалізниці" розповіли, як дешево подорожувати з дітьми за кордон

13:26 26.05.2026 Вт
3 хв
До певного віку діти можуть подорожувати залізницею безкоштовно
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Подорож поїздом з дитиною (Getty Images)

Українські родини можуть суттєво зекономити на залізничних подорожах за кордон із дітьми. Для маленьких пасажирів діють безкоштовний проїзд та великі знижки на міжнародних рейсах.

Головне:

  • Безкоштовний проїзд: Діти до 3 років включно можуть їхати за кордон безкоштовно (без окремого місця), до Молдови - до 4 років включно.
  • Правило однієї дитини: Безкоштовно можна везти лише одного малюка. Для інших доведеться купувати дитячі квитки.
  • Знижки до Молдови: На квитки для дітей віком 5-9 років діє знижка 62-64%.
  • Знижки до Європи: Для старших дітей діє знижка 50% на сам квиток (але вона не поширюється на плацкарту).

Коли дитина може їхати безкоштовно

За правилами "Укрзалізниці", до певного віку дитина може подорожувати без окремого місця безкоштовно - у супроводі дорослого.

Для міжнародних поїздок діють такі умови:

  • до Молдови - безкоштовний проїзд для дітей до 4 років включно;
  • до Польщі, Словаччини, Румунії, Австрії та Угорщини - для дітей до 3 років включно.

Водночас у країни Європи безкоштовно можна перевозити лише одну дитину такого віку. Якщо дітей більше - для інших потрібно купувати дитячі квитки.

Для подорожей Україною безкоштовний проїзд без окремого місця доступний дітям до 5 років включно.

Які діють знижки на міжнародні квитки

Для дітей старшого віку "Укрзалізниця" передбачила окремі пільги.

Зокрема:

  • на рейси до Молдови та у зворотному напрямку для дітей від 5 до 9 років включно діє знижка 62-64% від загальної вартості квитка;
  • для поїздок із України до країн Європи та назад - знижка 50% від вартості квитка.

Однак у компанії уточнюють: знижка не поширюється на вартість плацкарти.

Важливий нюанс із віком дітей

В "Укрзалізниці" звертають увагу, що під час міжнародних поїздок система знижок залежить не лише від українських правил, а й від умов країни, через яку прямує потяг.

Зокрема:

  • у Польщі та Словаччині дитячі знижки діють для пасажирів від 6 до 15 років включно;
  • в Австрії, Угорщині та Румунії - від 6 до 14 років включно;
  • в Україні - від 4 до 11 років включно.

Що входить у вартість квитка

У компанії також пояснили, що повна вартість залізничного квитка складається з кількох частин:

  • вартості самого квитка;
  • вартості плацкарти;
  • комісійного збору;
  • податків.

У квитках ці складові позначаються скороченнями:

  • КВ - вартість квитка;
  • ПЛ - плацкарта;
  • КЗБ - комісійний збір.

Раніше РБК-Україна розповідало про вікові обмеження для дитячих вагонів "Укрзалізниці" - купити квиток туди можуть лише пасажири з дітьми до 14 років.

Також ми писали, як українці можуть економити на залізничних квитках.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкрзалізницяДітиПоїзди