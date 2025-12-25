ua en ru
Скидки, 26 iPhone и донаты для ВСУ: monobank запускает новогоднюю "елку"

Четверг 25 декабря 2025 13:09
Скидки, 26 iPhone и донаты для ВСУ: monobank запускает новогоднюю "елку" Фото: monobank запускает новогоднюю акцию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

monobank запустил традиционную новогоднюю акцию, во время которой пользователи могут донатить на нужды ВСУ, получать бонусы и участвовать в розыгрыше призов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram Олега Гороховского.

В рамках этой акции пользователи могут "трясти" монобанку и делать донаты. Все собранные средства будут направлены на закупку дронов и другие нужды для подразделений К-2, 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

"Вы уже знаете, что нужно делать. Заходите - трясете монобанком - вытряхиваете донаты", - объясняют в monobank.

Кроме донатов, участники могут получить бонусы для себя, в частности промокоды со скидками от 100 до 1000 гривен на покупки в мономаркете, а также шанс выиграть эксклюзивную platinum-карту с коточипом и бесплатным обслуживанием в течение двух лет.

К благотворительной инициативе также присоединились компании WOG и Inzhur REIT, которые добавили средства от себя. Эти взносы также засчитываются в рамках акции.

Кроме того, за каждые 26 гривен доната на специальную новогоднюю "банку" monobank разыгрывает 26 iPhone. Победителей планируется объявить 2 января 2026 года.

Отдельно в monobank анонсировали конкурс для пользователей Instagram. Тем, кто будет публиковать видео с "трясением" елки с хештегом #моноелка, обещают подарки - 260 авторов самых забавных видео получат фотокамеры Instax и набор брендированного мерча.

В monobank отметили, что в прошлом году елку "трясли" почти 12 миллионов раз, и призывают превысить этот показатель в этом году.

Как сообщалось, monobank открыл собственный маркетплейс - monoбазар для покупки и продажи собственных вещей.

Ранее в monobank также рассказали об обновлении реферальной программы и как получить до 1000 гривен при приглашении нового клиента.

