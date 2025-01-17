Знижка на три місяці. Як працюватиме новий тариф на електроенергію

Таким чином, якщо споживається до 2000 кВт*год на місяць включно, то вони оплачуються за пільговим тарифом 2,64 гривні

Наприклад, якщо за місяць набігає 1800 кВт*год, то в платіжках за світло буде сума 4 752 гривні.

Якщо споживається понад 2000 кВт*год на місяць, то за тарифом 4,32 гривні оплачуватиметься тільки обсяг, який перевищує норму. До цього діяло положення, що якщо споживається понад 2000 кВт*год на місяць, то тариф - 4,32 гривні на весь обсяг.

Тепер якщо за місяць набігає 2500 кВт*год, то формула буде такою:

2000*2,64 + 500*4,32 = 7 440 гривень

Тариф набуває чинності з 1 лютого 2025 року. Тобто платіжки за січень будуть розраховуватися ще по-старому. Новий підхід діятиме три місяці - до 30 квітня (до кінця опалювального сезону.