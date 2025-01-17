Знижка на три місяці. Як працюватиме новий тариф на електроенергію

Новий тариф на електроенергію для тих, хто використовує її для опалення, запрацює з 1 лютого 2025 року. І діятиме три місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook гендиректора компанії YASNO Сергія Коваленка.
Таким чином, якщо споживається до 2000 кВт*год на місяць включно, то вони оплачуються за пільговим тарифом 2,64 гривні
Наприклад, якщо за місяць набігає 1800 кВт*год, то в платіжках за світло буде сума 4 752 гривні.
Якщо споживається понад 2000 кВт*год на місяць, то за тарифом 4,32 гривні оплачуватиметься тільки обсяг, який перевищує норму. До цього діяло положення, що якщо споживається понад 2000 кВт*год на місяць, то тариф - 4,32 гривні на весь обсяг.
Тепер якщо за місяць набігає 2500 кВт*год, то формула буде такою:
2000*2,64 + 500*4,32 = 7 440 гривень
Тариф набуває чинності з 1 лютого 2025 року. Тобто платіжки за січень будуть розраховуватися ще по-старому. Новий підхід діятиме три місяці - до 30 квітня (до кінця опалювального сезону.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд вирішив провести диференціацію пільгового тарифу на електроенергію. Щоб ті українці, які використовують її для опалення, змогли заощадити.
Зазначимо, це не стосується звичайних обігрівачів, які працюють від мережі. Йдеться про спеціальні системи електричного опалення (коли немає звичайного централізованого): електрокотли, теплові насоси, конвектори тощо.
Сьогодні міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні не планують підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону.
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