Скидка на три месяца. Как будет работать новый тариф на электроэнергию

Таким образом, если потребляется до 2000 кВт*ч в месяц включительно, то они оплачиваются по льготному тарифу 2,64 гривны

Например, если за месяц набегает 1800 кВт*ч, то в платежках за свет будет сумма 4 752 гривны.

Если потребляется свыше 2000 кВт*ч в месяц, то по тарифу 4,32 гривны будет оплачиваться только объем, который превышает норму. До это действовало положение, что если потребляется свыше 2000 кВт*ч в месяц, то тариф - 4,32 гривны на весь объем.

Теперь если за месяц набегает 2500 кВт*ч, то формула будет следующей:

2000*2,64 + 500*4,32 = 7 440 гривен

Тариф вступает в силу с 1 февраля 2025 года. То есть платежки за январь будут рассчитываться еще по-старому. Новый подход будет действовать три месяца - до 30 апреля (до конца отопительного сезона.