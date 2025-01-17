Тариф на електроенергію в Україні знизили майже у 2 рази для надвисоких обсягів

Кабінет міністрів знизив вартість електроенергії для обсягів понад 2 тисяч кВт/год на місяць до 2,64 гривень за кВт/год.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду .

За його словами, уряд вирішив провести диференціацію пільгового тарифу на електроенергію.

"Тепер споживачі платитимуть за повним тарифом (4,32 грн за кВт/год) лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт в 2 тис. кВт/год. Решту спожитої електроенергії оплатять за пільговим тарифом 2,64 грн", - сказав він.

Тарифи на електроенергію

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії, холодної води та інших послуг.

Уряд під час війни двічі підвищував вартість електроенергії. Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення в Україні зріс на 63,6% з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год.

У підсумку середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні зросли в грудні 2024 року порівняно з груднем минулого року на 18,9%.