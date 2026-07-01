UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

"Знижка" в 50%: як українських експортерів зерна шантажують в Африці

08:36 01.07.2026 Ср
2 хв
Експортери не мають вибору і погоджуються на умови
aimg Олена Чупровська aimg Роман Кот
Фото: як українське зерно продають за безцінь під тиском влади (Getty Images)

Після розвантаження вантажу в африканському порту місцева влада раптово заявляє про проблеми з якістю - і вимагає вдвічі знизити ціну або забрати зерно назад.

Пастка після розвантаження

Українські зернові компанії, що працюють на африканських ринках, дедалі частіше стикаються зі схемами правового тиску, каже президент "Української аграрної конфедерації" Леонід Козаченко.

У регіонах із найгострішою потребою в продовольстві нерідко діють непрозорі держструктури, які нехтують міжнародним правом.

Поширена схема виглядає так: вантаж прибуває в порт, його розвантажують - і лише після цього місцева влада оголошує про "невідповідність якості". При цьому міжнародні сертифікати SGS, визнані в усьому світі, просто ігнорують.

Як це виглядає на практиці

"Вони говорять: "У нас за вказівкою нашого лідера тільки державна лабораторія перевіряє, тому ми перевірили, а це зовсім не те, що ми хотіли. Або ви вдвічі зменшуєте вартість, або забирайте свою продукцію назад"", - розповідає Козаченко.

Він уточнює, що все це відбувається вже після того, як товар опинився у їхньому порту.

Банки блокують оплату

Паралельно місцеві банки, підконтрольні урядам, відмовляються відкривати акредитиви і заморожують платежі українським компаніям.

Експортер у такій ситуації опиняється у глухому куті:

  • щодня за простій судна нараховується штраф у десятки тисяч доларів;
  • везти вантаж назад через пів світу - фінансовий крах;
  • єдиний вихід - погоджуватись на умови і віддавати зерно за безцінь.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Росія будує продовольчу залежність африканських країн від власного зерна, активно витісняючи конкурентів з ринку.

Тим часом ще у 2023 році Росія почала масштабне постачання зерна до Африки, поступово нарощуючи вплив у регіоні за рахунок субсидованих цін і двосторонніх угод.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяАфрика