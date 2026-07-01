"Скидка" в 50%: как украинских экспортеров зерна шантажируют в Африке

Ловушка после разгрузки

Украинские зерновые компании, работающие на африканских рынках, все чаще сталкиваются со схемами правового давления, говорит президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

В регионах с самой острой потребностью в продовольствии нередко действуют непрозрачные госструктуры , пренебрегающие международным правом.

Распространенная схема выглядит так: груз прибывает в порт, его разгружают - и только после этого местные власти объявляют о "несоответствии качества". При этом международные сертификаты SGS, признанные по всему миру, просто игнорируют.

Как это выглядит на практике

"Они говорят: "У нас по указанию нашего лидера только государственная лаборатория проверяет, потому мы проверили, а это совсем не то, что мы хотели. Либо вы вдвое уменьшаете стоимость, либо забирайте свою продукцию обратно", - рассказывает Козаченко.

Он уточняет, что все это происходит уже после того, как товар очутился в их порту.

Банки блокируют оплату

Параллельно местные банки, подконтрольные правительствам, отказываются открывать аккредитивы и замораживают платежи украинским компаниям.

Экспортер в такой ситуации оказывается в тупике: