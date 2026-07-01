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"Скидка" в 50%: как украинских экспортеров зерна шантажируют в Африке

08:36 01.07.2026 Ср
2 мин
У экспортеров нет выбора и согласны на условия
aimg Елена Чупровская aimg Роман Кот
Фото: как украинское зерно продают за бесценок под давлением власти (Getty Images)

После разгрузки груза в африканском порту местные власти внезапно заявляют о проблемах с качеством - и требуют вдвое снизить цену или забрать зерно обратно.

Ловушка после разгрузки

Украинские зерновые компании, работающие на африканских рынках, все чаще сталкиваются со схемами правового давления, говорит президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

В регионах с самой острой потребностью в продовольствии нередко действуют непрозрачные госструктуры , пренебрегающие международным правом.

Распространенная схема выглядит так: груз прибывает в порт, его разгружают - и только после этого местные власти объявляют о "несоответствии качества". При этом международные сертификаты SGS, признанные по всему миру, просто игнорируют.

Как это выглядит на практике

"Они говорят: "У нас по указанию нашего лидера только государственная лаборатория проверяет, потому мы проверили, а это совсем не то, что мы хотели. Либо вы вдвое уменьшаете стоимость, либо забирайте свою продукцию обратно", - рассказывает Козаченко.

Он уточняет, что все это происходит уже после того, как товар очутился в их порту.

Банки блокируют оплату

Параллельно местные банки, подконтрольные правительствам, отказываются открывать аккредитивы и замораживают платежи украинским компаниям.

Экспортер в такой ситуации оказывается в тупике:

  • каждый день за простой судна начисляется штраф в десятки тысяч долларов;
  • везти груз обратно через пол мира - финансовый крах;
  • единственный выход - соглашаться на условия и отдавать зерно за бесценок.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что Россия строит продовольственную зависимость африканских стран от собственного зерна, активно вытесняя конкурентов с рынка.

Между тем, еще в 2023 году Россия начала масштабные поставки зерна в Африку, постепенно наращивая влияние в регионе за счет субсидированных цен и двусторонних соглашений.

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