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Зниження призовного віку з 27 до 25 років: законопроект внесли до ВР

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Вівторок 09 травня 2023 23:25
Зниження призовного віку з 27 до 25 років: законопроект внесли до ВР Фото: в Україні можуть знизити призовний вік (rada gov ua)
Автор: Максим Шушко

До Верховної Ради внесли законопроект про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України.

Законопроект про внесення змін до закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу" передбачає зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.

Внесення таких поправок ініціювало Міністерство оборони спільно зі Збройними силами України. Вони пояснили, що під час дії правового режиму воєнного стану потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років відсутня.

Раніше, Кабінет Міністрів Украни підтримав зниження призовного віку з 27 до 25 років.

В міністерстві оборони зазначили, що законопроект погоджений з іншими урядовими й безпековими структурами та спрямований на зміцнення обороноздатності держави.

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