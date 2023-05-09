Зниження призовного віку з 27 до 25 років: законопроект внесли до ВР

До Верховної Ради внесли законопроект про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України .

Законопроект про внесення змін до закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу" передбачає зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.

Внесення таких поправок ініціювало Міністерство оборони спільно зі Збройними силами України. Вони пояснили, що під час дії правового режиму воєнного стану потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років відсутня.