Снижение призывного возраста с 27 до 25 лет: законопроект внесли в ВР

В Верховную Раду внесли законопроект о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины .

Законопроект о внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.

Внесение таких поправок инициировало Министерство обороны совместно с Вооруженными Силами Украины. Они объяснили, что во время действия правового режима военного положения потребность в пребывании граждан на военном учете призывников до 27 лет отсутствует.