Зниження ЄС стелі ціни на російську нафту до 47,6 доларів набуло чинності

Водночас установлено перехідний строк до 18 жовтня 2025 року для виконання будь-якого контракту, укладеного до 20 липня 2025 року, який відповідав ціні за барель у 60 доларів на дату укладення цього контракту.



18-й пакет

Нагадаємо, країни-члени ЄС 18 липня схвалили новий пакет санкцій проти Москви, включно з обмеженням нижньої межі на російську нафту.

Як повідомила глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас, ЄС знижує граничну ціну на сиру нафту з 60 до 47,6 долара за барель, щоб привести її у відповідність до поточних світових цін на нафту, і запроваджує автоматичний і динамічний механізм коригування граничної ціни на нафту і забезпечення її ефективності.

"Експорт нафти, як і раніше, становить третину доходів російського уряду", - додала Каллас.

Як працює цінова стеля

Цінова стеля на російську нафту встановлює максимальну ціну, за якою країни можуть купувати її у Росії. Транспортні та страхові компанії не зможуть надавати свої послуги для угод, де ціна нафти вища за граничну.

До цього з грудня 2022 року діяла стеля країн G7 на рівні 60 доларів за барель.

Стеля ЄС буде автоматично переглядатися не рідше двох разів на рік залежно від ринкових цін. Вона встановлюватиметься виходячи із середньої ціни нафти за останні 3 місяці, мінус 15%.

Для того щоб зберігати експорт нафти, Росія може або знижувати ціну нафти, або використовувати так званий тіньовий флот. Це можуть бути старі танкери, які не підлягають суворому контролю, танкери, зареєстровані в країнах з м'якшими правилами для перевезень, такими як Панама або Ліберія. Для перевезень нафти РФ використовує танкерний флот Греції, Мальти, Кіпру.

Але доступ до тіньового флоту у РФ ускладниться. Санкції 18-го пакета розширено додатково на десятки суден, які надають такі послуги, і на кілька компаній, які керують ним.