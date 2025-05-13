Зниження долара та обвал євро: обмінники виставили нові курси валют

Станом на ранок 13 травня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,70 гривень, курс євро впав на 50 копійок до 46,75 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривень, євро по 46,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,45-41,50 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 6 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро впав майже на 60 копійок.

Офіційний курс на 13 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5387 гривень за 1 долар (-0,0083 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,1578 гривень за 1 євро (-0,5950 грн).