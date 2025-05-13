Снижение доллара и обвал евро: обменники выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 13 мая средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,70 гривен, курс евро упал на 50 копеек до 46,75 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 46,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,45-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 6 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро упал почти на 60 копеек.

Официальный курс на 13 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5387 гривен за 1 доллар (-0,0083 грн).

Официальный курс евро составит 46,1578 гривен за 1 евро (-0,5950 грн).