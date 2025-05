Долар зростає, золото дешевшає на тлі на тлі торгових переговорів США і Китаю

Реакція валютного і товарного ринків

Долар зміцнився щодо таких активів-притулків, як швейцарський франк і японська ієна. Євро ослаб на 0,2% до 1,1229 долара. Одночасно золото подешевшало на 1,4% до 3277 доларів за унцію на тлі зниження попиту на захисні активи.

Водночас долар ослаб проти китайського юаня, а також валют, чутливих до економіки Китаю, включно з австралійським доларом і новозеландським доларом.

Акції на підйомі, але все залежить від деескалації

Хоча акції нещодавно почали зростати - індекс S&P 500 майже повернувся до рівня, на якому перебував до оголошення президентом Дональдом Трампом взаємних тарифів у квітні, - подальша динаміка залежатиме від деескалації торговельної війни між США та Китаєм.

Існує побоювання, що якщо тарифи "око за око" не будуть скасовані, це може призвести до стагфляційного удару по світовій економіці: рецесії за одночасного зростання інфляції.

"На ринки повертається апетит до ризику", - заявив Радж Сінгх, керуючий портфелем активів у Principal Asset Management, в інтерв'ю Bloomberg Television. Хоча він очікує, що схильність до ризику слабшатиме, "уся торговельна ситуація досить мінлива, а невизначеність залишається високою".

Заяви офіційних осіб США та Китаю

Після дводенних переговорів у Женеві міністр фінансів США Скотт Бессент і торговий представник Джеймісон Грір заявили, що нададуть додаткову інформацію в понеділок. Грір зазначив, що "розбіжності не були такими великими, як, можливо, думали".

Китайські представники підтвердили позитивний настрій, наголосивши, що переговори досягли "здорового сталого розвитку" у відносинах між двома країнами.

Відповідні мита і вплив на ринок

США підвищили мита на китайський імпорт до 145%, у відповідь Китай встановив мито в розмірі 125% на американські товари. Однак Трамп призупинив найвищі мита для більшості країн, крім Китаю, що викликало зростання індексу S&P 500.

Угода про вільну торгівлю з Великою Британією, укладена минулого тижня, також зміцнила ринкові настрої, хоча подробиці угоди були сприйняті стримано.

Індія і Японія ведуть переговори зі США про зниження тарифів. Однак, за словами прем'єр-міністра Японії Сігеру Ісіби, Токіо не ухвалить торговельну угоду без включення пункту про постачання автомобілів.

Очікування щодо переговорів і позиція США

"Насправді, я думаю, що багато хто з цих торговельних угод займуть набагато більше часу для укладення", - сказав Шон Дарбі, керуючий директор Mizuho Securities Asia. - "У цих угодах набагато більше деталей, ніж здається на перший погляд".

Американська сторона розглядає зниження тарифів до рівня нижче 60% як перший крок і вважає, що Китай може піти назустріч. У п'ятницю Трамп написав у соцмережах, що ставка у 80% "здається правильною!".

Удар по американському бізнесу і доходах

Торговий тиск уже впливає на американські компанії. United Parcel Service Inc., Ford Motor Co. і Mattel Inc. відкликали свої прогнози щодо прибутку. За даними Bloomberg Intelligence, 2024 року компанії з індексу S&P 500 у середньому отримували 6,1% своєї виручки від продажів у Китаї або китайським клієнтам.

Ціни на ліки та фармацевтика

Трамп заявив про намір підписати указ, який обмежить ціни на рецептурні ліки у США, прирівнявши їх до найнижчих світових. Президент повідомив, що підпише указ у понеділок о 9 ранку за часом Вашингтона.

На тлі цих новин акції азіатських фармацевтичних компаній пішли вниз.

Геополітика і вплив на ризикові активи

Ринки також реагують на можливу зустріч лідерів Росії та України цього тижня. Це може посилити інтерес інвесторів до ризикових активів.

"Зниження торговельної, економічної та геополітичної напруженості може поліпшити ринкові настрої", - зазначив Валентин Маринов, голова відділу досліджень валют G-10 у Credit Agricole.

За його словами, останні події можуть стати сприятливими для ризикових активів і валют, чутливих до апетиту до ризику, і водночас негативними для валют-притулків, таких як єна, швейцарський франк і навіть євро".