НБУ знизив курс долара і обвалив євро
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро впав майже на 60 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 13 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5387 гривень за 1 долар (-0,0083 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 46,1578 гривень за 1 євро (-0,5950 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 1 копійку до 41,53-41,56 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,75 гривень.
udinform.com
Курс євро-долар
Курс євро в Україні залежить від коливань пари євро-долар на міжнародному ринку.
Долар різко виріс до світових валют після того, як США і Китай домовилися призупинити торговельну війну на 60 днів.
США тимчасово знизять мита на китайські товари зі 145% до 30%, тоді як Китай скоротить мита на американський імпорт зі 125% до 10%.
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