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НБУ знизив курс долара і обвалив євро

Україна, Понеділок 12 травня 2025 15:54
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НБУ знизив курс долара і обвалив євро Фото: курс долара впав на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро впав майже на 60 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 13 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5387 гривень за 1 долар (-0,0083 грн).
НБУ знизив курс долара і обвалив євро

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 46,1578 гривень за 1 євро (-0,5950 грн).
НБУ знизив курс долара і обвалив євро

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 1 копійку до 41,53-41,56 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,75 гривень.
НБУ знизив курс долара і обвалив євро

udinform.com

Курс євро-долар

Курс євро в Україні залежить від коливань пари євро-долар на міжнародному ринку.

Долар різко виріс до світових валют після того, як США і Китай домовилися призупинити торговельну війну на 60 днів.

США тимчасово знизять мита на китайські товари зі 145% до 30%, тоді як Китай скоротить мита на американський імпорт зі 125% до 10%.

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