Зниження безробіття та дефіцит кваліфікованих працівників: прогноз НБУ по ринку праці

За прогнозом НБУ, рівень безробіття у 2023 році становитиме 19,1% порівняно із 21,1% у 2022 році. Зайнятість поступово зростає завдяки відновленню економічної активності та збільшенню попиту на робочу силу.

Про це заявила Наталія Колесніченко, начальник відділу аналізу реального та фіскального секторів Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ, повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу НБУ .

"Проте безробіття знижується повільно, все ще залишаючись значно вищим, ніж було до повномасштабного вторгнення, набуває ознак структурного та ще довго перебуватиме на високому рівні", - сказала вона.

За її словами, відновлення ринку праці відбувається нерівномірно в розрізі галузей та регіонів, віддзеркалюючи зміни в структурі економіки.

У НБУ прогнозують, що диспропорції, що були характерні для ринку праці й раніше, поглиблюються через наслідки війни. У результаті посилюються труднощі з пошуком кваліфікованих працівників, адже міграція й мобілізація обмежують пропозицію робочої сили.

Як зазначила Колесніченко, макроекономічна стабільність підтримуватиме бізнес-активність та зайнятість і надалі.

Водночас безпекові ризики, які відповідно до припущення жовтневого макропрогнозу НБУ залишатимуться високими щонайменше до кінця 2024 року, стримуватимуть повернення вимушених мігрантів, що обмежуватиме відновлення пропозиції на ринку праці, повідомила Колесніченко

"Крім того, залишатимуться значними диспропорції та труднощі з пошуком кваліфікованих працівників, що також тиснутиме на інфляцію з боку витрат підприємств на заробітні плати", - додала вона.

Повернення мігрантів

Нагадаємо, НБУ прогнозує лише поступове повернення мігрантів з-за кордону. Так, упродовж 2024 року повернеться близько 100 тис. мігрантів, а у 2025 році - орієнтовно 700 тис. осіб.

За жовтневим прогнозом НБУ, рівень безробіття в Україні у 2023 році становитиме 19,1% (попередній прогноз - 19,0%), у 2024 році - 16,5% % (попередній прогноз - 16,9%), у 2025 році - 14,2% попередній прогноз - 14,4%).