Снижение безработицы и дефицит квалифицированных работников: прогноз НБУ по рынку труда

По прогнозу НБУ, уровень безработицы в 2023 году составит 19,1% по сравнению с 21,1% в 2022 году. Занятость постепенно растет благодаря возобновлению экономической активности и увеличению спроса на рабочую силу.

Об этом заявила Наталья Колесниченко, начальник отдела анализа реального и фискального секторов Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Однако безработица снижается медленно, все еще оставаясь значительно выше, чем было до полномасштабного вторжения, приобретает признаки структурной и еще долго будет на высоком уровне", - сказала она.

По ее словам, возобновление рынка труда происходит неравномерно в разрезе отраслей и регионов, отражая изменения в структуре экономики.

В НБУ прогнозируют, что диспропорции, характерные для рынка труда и раньше, углубляются из-за последствий войны. В результате усугубляются трудности с поиском квалифицированных работников, ведь миграция и мобилизация ограничивают предложение рабочей силы.

Как отметила Колесниченко, макроэкономическая стабильность будет поддерживать бизнес-активность и занятость и дальше.

В то же время риски безопасности, которые в соответствии с допущением октябрьского макропрогноза НБУ будут оставаться высокими по меньшей мере до конца 2024 года, будут сдерживать возвращение вынужденных мигрантов, что будет ограничивать возобновление предложения на рынке труда, сообщила Колесниченко.

"Кроме того, будут оставаться значительными диспропорции и трудности с поиском квалифицированных работников, что также будет оказывать давление на инфляцию со стороны расходов предприятий на заработные платы", - добавила она.

Возвращение мигрантов

Напомним, НБУ прогнозирует лишь постепенное возвращение мигрантов из-за границы. Так, за 2024 год вернется около 100 тыс. мигрантов, а в 2025 году - ориентировочно 700 тыс. человек.

По октябрьскому прогнозу НБУ уровень безработицы в Украине в 2023 году составит 19,1% (предыдущий прогноз - 19,0%), в 2024 году - 16,5% (предыдущий прогноз - 16,9%), в 2025 году - 14,2% (предыдущий прогноз – 14,4%).