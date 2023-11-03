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Частина українців проведе опалювальний сезон за кордоном, - прогноз НБУ

Україна, П'ятниця 03 листопада 2023 11:21
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Частина українців проведе опалювальний сезон за кордоном, - прогноз НБУ Фото: опалювальний сезон частина українців проведе за кордоном (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українці повільно повертаються з-за кордону. Але через безпекові ризики частина з них проведе опалювальний сезон в інших країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2023 року).

Як зазначається в огляді, упродовж ІІІ кварталу 2023 року розпочалося повернення мігрантів в Україну, але воно було меншим, ніж очікувалося. За даними ООН, кількість мігрантів поза межами України скоротилася до 6,2 млн на кінець вересня 2023 року (з 6,3 млн у червні 2023 року), про повернення близько 100 тис. мігрантів упродовж серпня повідомляла і ДПСУ.

"Кількість мігрантів може незначно зрости до кінця поточного року: через підвищені ризики атак на енергоінфраструктуру частина громадян вірогідно проведе опалювальний сезон за кордоном", - йдеться в огляді.

У результаті, за оцінками НБУ, кількість мігрантів наприкінці 2023 року буде більшою, ніж наприкінці 2022 року (приблизно на 200 тис. осіб).

Повернення мігрантів

Водночас, зазначають в НБУ, низка країн, зокрема тих, де зараз перебуває найбільша кількість вимушених мігрантів з України (Німеччина, Польща та Чехія), оголосили про згортання програм підтримки мігрантів з України або про такі плани. На цьому тлі частина мігрантів може розглянути повернення на батьківщину вже у 2024 році або змінити країну перебування.

У НБУ наголошують, що значна частина зовнішніх мігрантів планує повернутися в Україну, але частка тих, хто бажає залишитися в країні-реципієнті, особливо серед тих, хто краще адаптувався, надалі зростає. Основною причиною неповернення лишаються високі безпекові ризики

"З огляду на припущення про їх довшу тривалість та подальшу адаптацію українців за кордоном, повернення мігрантів упродовж прогнозного періоду буде повільнішим, ніж очікувалося раніше. Так, упродовж 2024 року повернеться близько 100 тис. мігрантів, а у 2025 році - орієнтовно 700 тис. осіб", - йдеться у огляді.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", а більшість українців (60%) очікують у найближчі місяці масового обстрілу міст з боку Росії. Крім того, 45% очікують відключення електро-, тепло- або водопостачання та зростання цін на необхідні товари (40%).

Відзначимо, базовий сценарій макропрогнозу НБУ за жовтень припускає відчутне зниження безпекових ризиків в Україні із 2025 року. Раніше НБУ очікував, що це станеться з середини 2024 року.

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