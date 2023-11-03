Складна ситуація: НБУ дав оцінку ринку праці та рівня безробіття

Відновлення економіки України підтримує зростання зайнятості, але стан ринку праці ще довго залишатиметься складним через наслідки війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (жовтень 2023 року).

Як зазначається у звіті, з одного боку, тривало зростання попиту на працівників, яке пришвидшилося ще навесні, але надалі було спричинене переважно сезонними чинниками. З іншого боку, відновлення ринку праці відбувається нерівномірно в розрізі галузей та регіонів, що відображає зміни в структурі економіки.

Зростання попиту на робочу силу позначилося на поступовому поліпшенні зайнятості українців, про що свідчили опитування домогосподарств та оцінки за їх результатами. Натомість підприємства, за опитуваннями НБУ, упродовж 2023 року або не змінили кількості працівників (51% респондентів), або навіть їх скорочували (35% респондентів, у середньому на 6%).

"Усе більше підприємств відчувають нестачу кваліфікованих працівників, хоча оцінки різняться за видами діяльності - наразі частіше вказують на проблему будівельні підприємства та підприємства переробної промисловості. Ці тенденції свідчать про значні структурні дисбаланси на ринку праці", - зазначають в НБУ.

Рівень безробіття

Водночас кількість резюме на сайтах пошуку роботи зменшилася, що може бути наслідком як обмеженої пропозиції через міграцію та мобілізацію, так і поступового збільшення зайнятості. У результаті, за оцінками НБУ, рівень безробіття скорочується.

Проте безробіття залишається суттєво вищим, ніж до повномасштабного вторгнення, навіть попри ознаки збільшення неактивного населення - до близько 45% у червні та вересні порівняно з менш ніж 40% у березні та наприкінці 2022 року (за опитуваннями InfoSapiens).

"Стримана пропозиція робочої сили через міграцію та погіршення очікувань підприємств щодо збільшення кількості зайнятих обмежуватимуть відновлення ринку праці . Крім того, в середньостроковій перспективі значними залишатимуться диспропорції на ринку праці, зокрема через нерівномірне відновлення за секторами та регіонами. Тому, незважаючи на подальше зниження безробіття завдяки пожвавленню економічної активності, воно не досягне свого природного рівня до кінця 2025 року", - йдеться у звіті.

Оновлений прогноз

За прогнозом НБУ, рівень безробіття в Україні у 2023 році становитиме 19,1% (попередній прогноз - 19,0%), у 2024 році - 16,5% % (попередній прогноз - 16,9%), у 2025 році - 14,2% попередній прогноз - 14,4%).

Нагадаємо, НБУ прогнозує лише поступове повернення мігрантів з-за кордону. Так, упродовж 2024 року повернеться близько 100 тис. мігрантів, а у 2025 році - орієнтовно 700 тис. осіб