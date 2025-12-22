Зниження безмитного ліміту на посилки: бізнес скаржиться на китайський імпорт

Коментуючи плани уряду щодо зниження неоподаткованого ліміту на посилки з-за кордону зі 150 євро, вона відзначила, що український виробник не може конкурувати з китайським, коли той ще має податкову пільгу.

Зокрема, за її словами, це питання активно підіймала мережа "Аврора", яка почала надавати перевагу товарам українського виробництва над імпортом.

"Треба дивитися на кожен конкретний кейс і для чого він використовується. Якщо це для оборони, то там повинні бути виключення, як в Defense City запустили, як є в "Дія.City", - сказала очільниця ДПС.

"Якщо ж люди використовують цю схему (з посилками, - ред.), щоб створювати неконкурентні умови або мінімізувати свої доходи, тоді однозначно це має бути врегульовано на рівні закону", - додала вона.

пояснила, що нині діюча митна пільга потрібна волонтерам й виробникам безпілотних літальних апаратів, оскільки велика кількість запчастин і деталей в Україні не виробляється.

"Ведеться розмова з приводу того, що якщо вартість персональної посилки до 45 євро, то вона не буде оподатковуватися. Друга історія, що це буде в зоні митного контролю. Всі імпортні посилки проходять митний контроль до розмитнення. І це буде відбуватися, скоріш за все, шляхом декларування на митниці", - сказала співрозмовниця.