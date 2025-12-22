Зниження безмитного ліміту на посилки: бізнес скаржиться на китайський імпорт

Багато бізнесів користуються схемою з посилками з-за кордону, щоб знижувати вартість товару та отримувати конкуренту перевагу перед іншими. Українські виробники скаржаться на цю проблему.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух.
Коментуючи плани уряду щодо зниження неоподаткованого ліміту на посилки з-за кордону зі 150 євро, вона відзначила, що український виробник не може конкурувати з китайським, коли той ще має податкову пільгу.
Зокрема, за її словами, це питання активно підіймала мережа "Аврора", яка почала надавати перевагу товарам українського виробництва над імпортом.
"Треба дивитися на кожен конкретний кейс і для чого він використовується. Якщо це для оборони, то там повинні бути виключення, як в Defense City запустили, як є в "Дія.City", - сказала очільниця ДПС.
"Якщо ж люди використовують цю схему (з посилками, - ред.), щоб створювати неконкурентні умови або мінімізувати свої доходи, тоді однозначно це має бути врегульовано на рівні закону", - додала вона.
пояснила, що нині діюча митна пільга потрібна волонтерам й виробникам безпілотних літальних апаратів, оскільки велика кількість запчастин і деталей в Україні не виробляється.
"Ведеться розмова з приводу того, що якщо вартість персональної посилки до 45 євро, то вона не буде оподатковуватися. Друга історія, що це буде в зоні митного контролю. Всі імпортні посилки проходять митний контроль до розмитнення. І це буде відбуватися, скоріш за все, шляхом декларування на митниці", - сказала співрозмовниця.
Нагадаємо, Уряд і Верховна Рада вже тривалий час обговорюють ідею оподаткування міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро, які надходять фізичним особам.
У січні 2025 року депутати Верховної Ради зареєстрували законопроєкт про оподаткування посилок з-за кордону будь-якої вартості.
Наразі посилки дорожчі за 150 євро обкладаються ПДВ у розмірі 20% та митом 10%.
Водночас значна частина неоподаткованих відправлень - це покупки українців на китайських онлайн-платформах, зокрема Temu та AliExpress. Кількість таких замовлень останнім часом суттєво зросла.
Як пояснив експерт в коментарі РБК-Україна, імпорт товарів з Китаю ставить в нерівні умови українських виробників, адже в їх ціні закладене ПДВ. Китайська продукція отримує конкурентні переваги.
Україна планує перейняти європейську практику, яка передбачає, що податки буде сплачувати іноземна онлайн-платформа.
Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.