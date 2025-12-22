RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Снижение беспошлинного лимита на посылки: бизнес жалуется на китайский импорт

Иллюстративное фото: почтовое отделение (Getty Images)
Автор: Ростислав Шаправский, Ірина Глухова

Многие бизнесы пользуются схемой с посылками из-за рубежа, чтобы снижать стоимость товара и получать конкурентное преимущество перед другими. Украинские производители жалуются на эту проблему.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала руководитель Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Комментируя планы правительства по снижению необлагаемого лимита на посылки из-за рубежа со 150 евро, она отметила, что украинский производитель не может конкурировать с китайским, когда тот еще имеет налоговую льготу.

В частности, по ее словам, этот вопрос активно поднимала сеть "Аврора", которая начала отдавать предпочтение товарам украинского производства над импортом.

"Надо смотреть на каждый конкретный кейс и для чего он используется. Если это для обороны, то там должны быть исключения, как в Defense City запустили, как есть в "Дія.City", - сказала глава ГНС.

"Если же люди используют эту схему (с посылками, - ред.), чтобы создавать неконкурентные условия или минимизировать свои доходы, тогда однозначно это должно быть урегулировано на уровне закона", - добавила она.

Она пояснила, что ныне действующая таможенная льгота нужна волонтерам и производителям беспилотных летательных аппаратов, поскольку большое количество запчастей и деталей в Украине не производится.

"Ведется разговор по поводу того, что если стоимость персональной посылки до 45 евро, то она не будет облагаться налогом. Вторая история, что это будет в зоне таможенного контроля. Все импортные посылки проходят таможенный контроль до растаможки. И это будет происходить, скорее всего, путем декларирования на таможне", - сказала собеседница.

 

Пошлина и НДС для посылок из Китая

Напомним, Правительство и Верховная Рада уже длительное время обсуждают идею налогообложения международных почтовых отправлений стоимостью до 150 евро, которые поступают физическим лицам.

В январе 2025 года депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект о налогообложении посылок из-за рубежа любой стоимости.

Сейчас посылки дороже 150 евро облагаются НДС в размере 20% и пошлиной 10%.

В то же время значительная часть необлагаемых отправлений - это покупки украинцев на китайских онлайн-платформах, в частности Temu и AliExpress. Количество таких заказов в последнее время существенно возросло.

Как пояснил эксперт в комментарии РБК-Украина, импорт товаров из Китая ставит в неравные условия украинских производителей, ведь в их цене заложен НДС. Китайская продукция получает конкурентные преимущества.

Украина планирует перенять европейскую практику, которая предусматривает, что налоги будет платить иностранная онлайн-платформа.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
НДСпосилкиНалоги