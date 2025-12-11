ua en ru
Знищуються ще на підходах: Сили оборони відповіли на заяву Путіна про "захоплення" Сіверська

Україна, Четвер 11 грудня 2025 20:43
Знищуються ще на підходах: Сили оборони відповіли на заяву Путіна про "захоплення" Сіверська Фото: українські захисники знищують росіян ще на підступах до Сіверська (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 11 грудня, росіяни 68 разів штурмували позиції українських захисників в зоні відповідальності Оперативного командування "Схід". Попри заяви російського диктатора Володимира Путіна, Сіверськ залишається під контролем ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ОК "Схід" у Facebook.

Сіверськ на Слов'янському напрямку залишається під контролем Сил оборони України. Росіяни намагаються проникнути в місто невеликими групами під прикриттям несприятливих погодних умов, проте більшість з них знищується ще на підходах.

На Покровському напрямку окупанти 33 рази намагалися атакувати позиції українських воїнів у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. ЗСУ відбили 31 атаку, досі тривають бої.

"Сили оборони України надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста українські воїни блокують просування противника", - йдеться у заяві Сил оборони.

У Мирнограді підрозділи ЗСУ утримують оборонні рубежі та знищують окупантів на підступах до міста.

"Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда", - розповіли українські захисники.

Оборона Сіверська

Нагадаємо, російський диктатор вчергове нафантазував успіхи армії окупантів. Цього разу Путін заявив про "захоплення" Сіверська Донецької області.

Зазначимо, 8 грудня проєкт DeepState написав про те, що російські окупанти активізували спроби захоплення Сіверська Донецької області. Зокрема, вони почали стягувати до міста піхоту. Аналітики додали, що "місто потроху опиняється в руках ворога".

Водночас в Оперативному командуванні "Схід" 10 грудня наголосили, що хоча ситуація в Сіверську напружена, чутки про контроль російських окупантів над містом є неправдивими.

