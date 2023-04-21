UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Знищують техніку та ворога на підступах до Вугледару. Залужний показав відео роботи морпіхів

Фото: головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Наталія Кава

Воїни 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського упродовж місяців мужньо знищують техніку та живу силу ворога на підступах до Вугледару.

Як пише РБК-Україна, відповідне відео в своєму Telegram-каналі опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, морська піхота проводить ефективні оборонні та контрнаступальні дії. Прикладом їх дій стала операція, під час якої вдалося повністю взяти під контроль Верхні Дачі на підступах до Вугледару. Там також вдалось розбити еліту російського війська - 155-ту окрему бригаду морської піхоти.

"Є сильне відчуття гордості за те, що саме морська піхота Збройних Сил України показала Тихоокеанському флоту свою міць, наполегливість, стійкість, мужність. І, відповідно, понад двадцять морпіхів ворога ми взяли в полон, завдяки ефективній взаємодії 35-ї та 56-ї бригад", - розповів один з командирів 35-ї бригади морської піхоти Сергій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові на Лимано-Куп'янському напрямку знищили новітній російський танк Т-90 "Прорив".

Також ми показували, як ЗСУ з Javelin знищили російський Т-90.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупантиВугледарВійна Росії проти України