Знищують техніку та ворога на підступах до Вугледару. Залужний показав відео роботи морпіхів

За його словами, морська піхота проводить ефективні оборонні та контрнаступальні дії. Прикладом їх дій стала операція, під час якої вдалося повністю взяти під контроль Верхні Дачі на підступах до Вугледару. Там також вдалось розбити еліту російського війська - 155-ту окрему бригаду морської піхоти.



"Є сильне відчуття гордості за те, що саме морська піхота Збройних Сил України показала Тихоокеанському флоту свою міць, наполегливість, стійкість, мужність. І, відповідно, понад двадцять морпіхів ворога ми взяли в полон, завдяки ефективній взаємодії 35-ї та 56-ї бригад", - розповів один з командирів 35-ї бригади морської піхоти Сергій.