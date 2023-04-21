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Уничтожают технику и врага на подступах к Угледару. Залужный показал видео работы морпехов

Фото: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Наталья Кава

Воины 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского на протяжении месяцев мужественно уничтожают технику и живую силу врага на подступах к Угледару.

Как пишет РБК-Украина, соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, морская пехота производит эффективные оборонительные и контрнаступательные действия. Примером их действий стала операция, в ходе которой удалось полностью взять под контроль Верхние Дачи на подступах к Угледару. Там также удалось разбить элиту российского войска – 155-ю отдельную бригаду морской пехоты.

"Есть сильное чувство гордости за то, что именно морская пехота Вооруженных Сил Украины показала Тихоокеанскому флоту свою мощь, настойчивость, стойкость, мужество. И, соответственно, более двадцати морпехов врага мы взяли в плен, благодаря эффективному взаимодействию 35-й и 56-й бригад", - рассказал один из командиров 35-й бригады морской пехоты Сергей.

Напомним, ранее мы писали, что украинские военные на Лимано-Купянском направлении уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв".

Также мы показывали, как ВСУ с Javelin уничтожили российский Т-90.

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