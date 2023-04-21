Уничтожают технику и врага на подступах к Угледару. Залужный показал видео работы морпехов

По его словам, морская пехота производит эффективные оборонительные и контрнаступательные действия. Примером их действий стала операция, в ходе которой удалось полностью взять под контроль Верхние Дачи на подступах к Угледару. Там также удалось разбить элиту российского войска – 155-ю отдельную бригаду морской пехоты.



"Есть сильное чувство гордости за то, что именно морская пехота Вооруженных Сил Украины показала Тихоокеанскому флоту свою мощь, настойчивость, стойкость, мужество. И, соответственно, более двадцати морпехов врага мы взяли в плен, благодаря эффективному взаимодействию 35-й и 56-й бригад", - рассказал один из командиров 35-й бригады морской пехоты Сергей.