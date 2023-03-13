Знищували українські підручники та вводили "стандарти" РФ: викрили 14 освітян-колаборантів

Служба безпеки України викрила ще 14 освітян-колаборантів, які допомагають загарбникам запроваджувати російські "стандарти освіти" на тимчасово окупованій території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Повідомляється, що серед фігурантів - керівники створених росіянами "відділів освіти", декани факультетів і директори захоплених українських шкіл та вишів.

Так, СБУ викрила очільницю "Новокаховської школи № 1" на тимчасово окупованій частині Херсонської області, яка за дорученням гауляйтера Володимира Сальдо вивезла до Генічеська все майно навчальних закладів.

Окрім того, в Маріуполі встановили особу керівниці місцевого "відділу освіти" терористичної організації "ДНР", яка вимагає від директорів навчальних закладів організовувати освітній процес за російськими підручниками.

Також визначено колишню депутатку районної ради та директорку місцевої школи, яка "здає" росіянам адреси помешкань сімей учасників руху опору.

Співробітники СБУ також викрили "декана педагогічного факультету Маріупольського державного університету ДНР". Разом з іншими педагогами вона організувала знищення українських підручників.

Цим та іншим фігурантам повідомили про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, СБУ викрила доцента окупаційного Кримського Федерального університету ім. В.І. Вернадського, який вів пропагандистську кампанію проти України.

Окрім того, у Харківській області також виявили трьох колаборантів серед педагогів.

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