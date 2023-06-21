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Знищуємо ворога на півдні та в Донецькій області. Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські воїни успішно знищують ворога на південній ділянці фронту та в Донецькій області. Вони змогли просунутися вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Фронт. Жорстокі бої. Південь - знищуємо ворога. Донецька область - знищуємо ворога. Куп'янський напрямок - що б там не планували російські терористи, знищимо ворога. На півдні є наш рух уперед. Дякую, воїни! На сході - тримаємо оборону", - розповів глава держави.

Він також подякував військовим, які сьогодні змогли знищити російський гелікоптер Мі-24. За його словами, кожне таке збиття - важливе.

Успіхи ЗСУ

Нагадаємо, з початку червня українські військові розпочали активні дії на кількох ділянках фронту. За два тижні вони спромоглися звільнити від росіян вісім населених пунктів.

Просування та успіхи наших захисників продовжуються практично щодня. Наприклад, за добу на Таврійському напрямку бійцям ЗСУ вдалося знищити майже три роти російських окупантів та 68 одиниць техніки.

Водночас у Міністерстві оборони України попереджають, що зараз потрібно налаштуватися на жорсткий поєдинок, оскільки ворог не збирається здаватись та намагається тримати оборону.

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