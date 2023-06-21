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Уничтожаем врага на юге и в Донецкой области. Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские воины успешно уничтожают врага на южном участке фронта и в Донецкой области. Они смогли продвинуться вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Фронт. Жестокие бои. Юг - уничтожаем врага. Донецкая область - уничтожаем врага. Купянское направление - что бы там ни планировали российские террористы, уничтожим врага. На юге есть наше движение вперед. Спасибо, воины! На востоке - держим оборону", - рассказал глава государства.

Он также поблагодарил военных, которые сегодня смогли уничтожить российский вертолет Ми-24. По его словам, каждое такое сбитие - важное.

Успехи ВСУ

Напомним, с начала июня украинские военные начали активные действия на нескольких участках фронта. За две недели они смогли освободить от россиян восемь населенных пунктов.

Продвижение и успехи наших защитников продолжаются практически каждый день. К примеру, за сутки на Таврическом направлении бойцам ВСУ удалось уничтожить почти три роты российских оккупантов и 68 единиц техники.

В то же время в Министерстве обороны Украины предупреждают, что сейчас нужно настроиться на жесткий поединок, поскольку враг не собирается сдаваться и пытается держать оборону.

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