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Маляр про ситуацію на фронті: треба налаштуватися, що буде жорсткий двобій

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Понеділок 19 червня 2023 22:11
Маляр про ситуацію на фронті: треба налаштуватися, що буде жорсткий двобій Фото: Ганна Маляр, заступник міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти намагаються зупинити наступальні дії українських військових та не здаються. Тому потрібно налаштуватися на жорсткий двобій.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, на півдні українським військовим важко просуватися, оскільки ворог продовжує опір. При цьому захисники стикаються з "суцільним замінуванням".

"Потрібно розуміти, що ворог не здаватиметься легко, і ми повинні налаштуватися, що це буде дуже жорсткий двобій. Власне, це зараз і відбувається", - уточнила заступник міністра.

Маляр також зазначила, що не варто вимірювати успіх ЗСУ лише у кілометрах або звільнених населених пунктах, оскільки операція має кілька завдань. Їх уже виконують військові.

"Вони рухаються так, як і мали рухатися. Найбільші результати ще попереду", - заявила чиновниця.

Вона додала, що на Куп'янському та Лиманському напрямках українські захисники перебувають у дуже запеклій обороні і жодного метра ворогові окупувати не вдалося.

Такі дії ворога Маляр пояснила тим, що він не залишає своєї ключової мети - вихід на рубежі Донецької та Луганської областей.

Успіхи ЗСУ

Нагадаємо, з початку червня українські військові продовжують успішні наступальні дії на південному сході України. Їм уже вдалося звільнити від ворога вісім населених пунктів.

Зокрема сьогодні стало відомо про деокупацію села П'ятихатки. Як розповіли військові, росіяни бігли, кидаючи техніку, зброю та боєприпаси. При цьому з населеного пункту вже вдалося евакуювати шістьох людей.

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